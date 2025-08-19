Ngày 19/8: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay (19/8) hầu như không biến động khi giới đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,94 USD/thùng, tăng 0,12%; giá dầu WTI ở mốc 62,82 USD/thùng, tăng 0,05%.

Giá dầu thế giới hôm nay hầu như không biến động. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,94 USD/thùng, tăng 0,12% (tương đương tăng 0,08 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,82 USD/thùng, tăng 0,05% (tương đương tăng 0,03 USD/thùng).

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát cuộc gặp trong ngày giữa Trump và Zelenskiy, kỳ vọng có thể mang lại bước tiến hướng tới một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Giới đầu tư cũng tìm kiếm tín hiệu về nguy cơ siết chặt trừng phạt hoặc tiến trình hòa giải có thể tác động đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Chiến lược gia hàng hóa Ole Hansen (Saxo Bank) nhận định: “Thị trường dầu chưa phản ánh đầy đủ kịch bản hòa bình, vốn có thể khiến giá dầu thô và khí đốt EU tiếp tục chịu áp lực giảm”.

Trong khi đó, Nhà Trắng phát đi thông điệp cứng rắn với Ấn Độ. Cố vấn thương mại Peter Navarro cho rằng việc Ấn Độ mua dầu Nga đang giúp Moscow tài trợ cho chiến sự và cần phải chấm dứt. Ông nhấn mạnh: “Ấn Độ đang đóng vai trò như trung tâm thanh toán toàn cầu cho dầu Nga, biến dầu thô bị cấm vận thành hàng xuất khẩu giá trị cao, đồng thời cung cấp cho Moscow dòng ngoại tệ”./.