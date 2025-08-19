(TBTCO) - Chiều ngày 18/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường là một trong các hoạt động lớn, trọng điểm trong năm 2025 của ngành nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11).

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, đây là dịp để giới thiệu và tôn vinh những hình ảnh, thông tin, tư liệu về quá trình phát triển 80 năm của ngành; những thành tựu to lớn ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới.

Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường bố trí thành các không gian chuyên đề, tái hiện chặng đường khởi nguồn và phát triển của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 1945-1986, tiến trình đổi mới và hội nhập 1986-2020, những thành tựu nổi bật trong giai đoạn 2020-2025, đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế và hội nhập toàn cầu.

"Những thành tựu đạt được trong 40 năm đổi mới sẽ được phản ánh đậm nét tại triển lãm lần này, từ các cơ chế, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như Chỉ thị 100, Khoán 10, Nghị quyết 19 hay Quyết định 50, cho tới những kết quả cụ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"- ông Phùng Đức Tiến nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường có các hoạt động chính gồm:

Thứ nhất, tổ chức Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025. Chủ đề triển lãm: “80 năm phát triển Nông nghiệp và Môi trường vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền vững”. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội. Diện tích: 480 m2 tại Hall 1 tòa nhà Kim Quy, Khu Kiến tạo và Phát triển. Thời gian: Từ ngày 28/8/2025 đến 05/9/2025.

Thứ hai, tổ chức Khu triển lãm trực tuyến ngành Nông nghiệp và Môi trường trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Thời gian: 28/8/2025 - 28/8/2026.

Triển lãm trực tuyến được thiết kế thành một không gian số đa chiều, hiện đại, tích hợp công nghệ thực tế ảo, mô phỏng 3D, tương tác trực tuyến, với 5 khu vực chủ đề chính, thể hiện chiều sâu lịch sử, thành tựu hiện tại và tầm nhìn tương lai của ngành.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Thứ tư từ bên phải sang) kiểm tra và chỉ đạo tiến độ thi công khu triển lãm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại triển lãm.

Thứ ba, tổ chức Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Diện tích: 1.200 m2 trong Khu Không gian sáng tạo để kiến thiết, tòa nhà A. Thời gian: 28/8 - 05/9/2025.

Thứ tư, tổ chức Khu triển lãm trực tuyến ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Thời gian: 28/8/2025 - 28/8/2026.

"Việc tổ chức triển lãm theo hình thức kết hợp trưng bày thực tế và ứng dụng công nghệ số sẽ tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng những thành tựu của ngành nông nghiệp và môi trường tới công chúng trong và ngoài nước. Đây cũng là bước đi quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực trưng bày, truyền thông và xúc tiến thương mại, góp phần hình thành hệ sinh thái triển lãm số thường niên hoặc theo chuyên đề" - ông Nguyễn Minh Tiến nêu rõ.