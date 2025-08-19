BIC chi trả hơn 1,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng tại Nghệ An

(TBTCO) - Tại Nghệ An, Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ (BIC Bắc Trung Bộ) đã phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ con người toàn diện – BIC Bình An cho thân nhân khách hàng H.C.M.

BIC Bắc Trung Bộ và BIDV Nghệ An trao tiền bảo hiểm cho thân nhân khách hàng.

Ông H.C.M. vay vốn tại BIDV Nghệ An. Sau khi được cán bộ ngân hàng tư vấn về quyền lợi và lợi ích của sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An, ông H.C.M. đã quyết định tham gia bảo hiểm cho hai khoản vay vào tháng 09/2024 và tháng 03/2025 tại Ngân hàng nhằm giúp ông thêm an tâm trong quá trình vay vốn, đồng thời góp phần giảm thiểu gánh nặng tài chính cho người thân trong trường hợp ông không may gặp rủi ro.

Tháng 07/2025, ông H.C.M. không may gặp tai nạn giao thông khi đi bộ qua đường và không qua khỏi. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình, BIC Bắc Trung Bộ đã gửi lời thăm hỏi, sẻ chia, đồng thời hướng dẫn gia đình và phối hợp với các bên liên quan để nhanh chóng chi trả bảo hiểm theo quy định. Tổng số tiền BIC chi trả cho gia đình khách hàng là 1.874.481.918 đồng, bao gồm: số tiền bảo hiểm của quyền lợi cơ bản (dùng để tất toán dư nợ gốc và lãi của khoản vay tại BIDV, phần chênh lệch sau khi trừ dư nợ và lãi được chi trả cho thân nhân khách hàng) cùng các quyền lợi bổ sung (trợ cấp trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục bảo hiểm; trợ cấp nằm viện và trợ cấp mai táng).

Tại lễ chi trả, đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới BIC và BIDV, ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm của hai đơn vị trong thời điểm khó khăn nhất. Khoản chi trả không chỉ giúp gia đình phần nào vượt qua nỗi đau mất mát, mà còn thể hiện rõ giá trị nhân văn và tính thiết thực của sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An.

Với phạm vi bảo hiểm toàn diện và cơ chế chi trả minh bạch, kịp thời, BIC Bình An đã tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc cho người tham gia trong những tình huống rủi ro bất ngờ. Sản phẩm không chỉ mang lại sự an tâm trong quá trình vay vốn, mà còn thể hiện cam kết của BIC trong việc lấy con người làm trung tâm, hướng đến giá trị bảo vệ và sẻ chia trong cuộc sống./.