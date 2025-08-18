Ngày 18/8: Giá bạc thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng kiến giá bạc thế giới tăng nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp ngược chiều giảm. Tuy nhiên, mức giảm rất khiêm tốn.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 18/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết ở mức 1.449.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.494.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc ổng định cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.201.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.235.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 17/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.240.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 17/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 18/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.205.000 1.239.000 1.207.000 1.244.000 1 kg 32.137.000 33.035.000 32.189.000 33.186.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.213.000 1.247.000 1.214.000 1.252.000 1 kg 32.343.000 33.247.000 32.385.000 33.398.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/8/2025:

Lọai bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.455.000 1.500.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.799.903 39.999.900

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 08:48:48 sáng 18/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,112 USD/ounce, tăng 0,142 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 17/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.000.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.006.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 2.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 3.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 08:48:48 sáng 18/8/2025

Thị trường bạc trong tuần qua tiếp tục giằng co quanh vùng giá quan trọng, với những tín hiệu kỹ thuật đang được giới đầu tư theo dõi sát sao. Theo chuyên gia Christopher Lewis, kịch bản đáng chú ý là giá có thể lùi nhẹ về ngưỡng 37,50 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại. Đây được xem là cơ hội để các nhà giao dịch tranh thủ mua vào, tạo lực đẩy giúp bạc hồi phục về vùng hỗ trợ và sau đó đảo chiều hướng lên.

Nếu giá vượt qua mốc 39 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ được củng cố, mở ra khả năng tiến tới thử thách ngưỡng tâm lý quan trọng 40 USD/ounce. Khi đó, thị trường có thể chứng kiến một đợt tăng mạnh mẽ hơn, thu hút dòng vốn đầu cơ và đầu tư mới. Tuy nhiên, ông Lewis cũng nhấn mạnh, để bứt phá bền vững, bạc cần sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô.

Một điểm cần lưu ý là bạc vừa mang tính chất kim loại quý, vừa là kim loại công nghiệp. Do đó, triển vọng giá còn phụ thuộc vào sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Nếu tăng trưởng chững lại và nhu cầu công nghiệp suy yếu, bạc có thể đối mặt áp lực giảm, bất chấp tín hiệu kỹ thuật tích cực. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần kết hợp cả phân tích kỹ thuật lẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới để đưa ra quyết định hợp lý./.