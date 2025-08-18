Cục Thuế chính thức công bố “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”

(TBTCO) - Sáng ngày 18/8, Cục Thuế phối hợp cùng Công ty Cổ phần MISA chính thức công bố “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” và ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, chuyển đổi số về lĩnh vực thuế. “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” nhằm giúp người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế với những thông tin được Cục thuế cập nhật chính thống.

Triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Trung ương và Bộ Chính trị, sáng ngày 18/8, tại trụ sở Cục Thuế, Lễ công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân và ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, chuyển đổi số về lĩnh vực thuế với Công ty Cổ phần MISA (MISA). Đây là bước đi quan trọng trong mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế, giúp người nộp thuế tiếp cận chính sách thuế dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn

Tham dự buổi Lễ về phía Cục Thuế có Cục trưởng Mai Xuân Thành cùng đại diện lãnh đạo cục và các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế. Về phía Công ty Cổ phần MISA có ông Lữ Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng đại diện các đơn vị thuộc MISA. Tham dự còn có đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và các hiệp hội tư vấn giải pháp trong lĩnh vực thuế.

Hỗ trợ doanh nhân là mục tiêu xuyên suốt

Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân (https://hotronnt.gdt.gov.vn) là nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, tài liệu đào tạo, hướng dẫn cũng như hỗ trợ toàn diện về chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình đẩy nhanh chiến lược cải cách hành chính và chuyển đổi số mà ngành Thuế đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Trung ương và Bộ Chính trị.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và ông Lữ Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MISA trao biên bản hợp tác. Ảnh: Đức Minh

Trước xu hướng phát triển vũ bão của nền kinh tế số trên thế giới thì tại Việt Nam quá trình chuyển đổi số cũng diễn ra với tốc độ khá nhanh nhưng chắc chắn, đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính công sau khi tổ chức, bộ máy từ trung ương đến địa phương được sắp xếp lại theo chính quyền 2 cấp. Với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp có thể thụ hưởng những cải cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, ngành Thuế trong những năm qua đã và đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ”.

Bên cạnh những thành công vượt bậc trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý thuế như: hóa đơn điện tử; eTax Mobile có tích hợp thống nhất trên VneID của Bộ Công an; iCanhan; sử dụng số căn cước công dân thay cho mã số thuế; hệ thống các Cổng thông tin điện tử, gồm: Cổng dành cho nhà cung cấp nước ngoài - Cổng thương mại điện tử - Cổng hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Đến nay, với sự phối hợp của MISA, Cục Thuế tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm một ứng dụng mới, đó là: "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân" với cấu trúc rõ ràng, phân loại nội dung phù hợp theo từng nhóm đối tượng gồm cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu thông tin của từng đối tượng.

3 mục tiêu cơ bản của "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân" Thứ nhất, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nộp đúng và nộp đủ số thuế phải nộp, đồng thời chuẩn hóa quy trình và dữ liệu. Thứ hai, giúp cộng đồng hiểu rõ công nghệ và chọn đúng công cụ trong quản trị tài chính, tuân thủ hóa đơn điện tử và quản lý thuế hiệu quả. Thứ ba, nâng cao năng lực kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận, qua đó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia - một cách tiếp cận mới khi cơ quan Thuế không chỉ hỗ trợ tuân thủ mà còn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong quá trình vận hành, Cổng sẽ liên tục cập nhật các tin tức và chính sách thuế mới nhất, đồng thời cung cấp hướng dẫn cụ thể từng bước về đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế và quản lý sổ sách kế toán. Các chuyên mục riêng dành cho hộ kinh doanh và quá trình chuyển đổi sang doanh nghiệp được thiết kế chi tiết, giúp người dùng thực hiện đúng quy trình, thuận lợi và tuân thủ pháp luật. Người dùng cũng dễ dàng thực hiện kê khai thuế với các mẫu tờ khai đúng quy định cùng bài viết hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó, kho kiến thức kinh doanh đa dạng với các chủ đề tài chính - kế toán - marketing - bán hàng - quản lý nhân sự và điều hành sẽ hỗ trợ tối đa cho người kinh doanh nâng cao năng lực quản lý và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Cổng thông tin được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thành Chatbot tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các kiến thức hữu ích trong quản trị, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng. Đây là điểm nhấn công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị thực tiễn và tính ứng dụng của Cổng thông tin.

Việc ra mắt "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân" không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ đồng hành cùng người nộp thuế, giúp họ an tâm sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối tác tin cậy trong lĩnh vực thuế

Trong khuôn khổ Lễ công bố "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân" đã diễn ra một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đó là Lễ ký kết biên bản hợp tác chiến lược giữa Cục Thuế với Công ty Cổ phần MISA trong công tác phối hợp triển khai hỗ trợ về thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với cộng đồng doanh nhân (bao gồm các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp).

Biên bản ghi nhớ hợp tác được lãnh đạo hai đơn vị là Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Chủ tịch HĐQT MISA Lữ Thành Long ký với những nội dung cam kết phối hợp trong việc phát triển và vận hành Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân mà Cục Thuế đảm nhận vai trò chủ trì, định hướng toàn bộ hoạt động của Cổng.

Đối với MISA, đơn vị sẽ đảm nhiệm tư vấn kỹ thuật, thiết kế hạ tầng, ứng dụng, xây dựng kho học liệu số, biên soạn tài liệu đào tạo, video hướng dẫn. Bên cạnh đó, MISA triển khai hỗ trợ cập nhật, bảo trì và tích hợp nội dung chuyên sâu về quản trị, áp dụng công nghệ và phát triển bền vững. Đồng thời phối hợp với Cục Thuế nghiên cứu phát triển các ứng dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu về chính sách thuế để hướng dẫn người nộp thuế phát triển, nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh.

Đại diện Cục Thuế và Công ty Cổ phần MISA bấm nút khai trương "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân". Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành bày tỏ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của MISA, mà theo Cục trưởng thì sự chủ động phối hợp giữa hai bên là một dấu mốc quan trọng và là tiền đề để Cục Thuế tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện chiến lược phát triển một hệ sinh thái ứng dụng về quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế.

Cục trưởng Cục Thuế cho biết, với việc triển khai Lễ ký kết và công bố “Cổng Thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” sẽ là một cột mốc mới trong quá trình thay đổi toàn diện phương pháp hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ, thực hiện các quy định pháp luật về thuế. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho sự hợp tác công - tư trong lĩnh vực quản lý thuế, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của ngành Thuế trên hành trình chuyển đổi từ quản lý sang phục vụ người nộp thuế, hướng tới một ngành Thuế hiện đại - minh bạch - thân thiện.

Xuyên suốt trong các văn kiện, nghị quyết của Trung ương, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định khu vực kinh tế tư nhân - bao gồm cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp - là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời xác định đây là khu vực có tiềm năng lớn để gia tăng nội lực của nền kinh tế.

Đặc biệt, tại Nghị quyết số 68-NQ/TW, Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế tổng thể; đồng thời khuyến khích hộ và cá nhân kinh doanh từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, song song với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và quản trị.

Trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, Cục Thuế đặc biệt chú trọng xây dựng những nền tảng để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ cá nhân kinh doanh. Ngành Thuế luôn xác định: cải cách thủ tục và chuyển đổi số không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng người nộp thuế nâng cao tính tự nguyện tuân thủ, tạo sự thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế với nhà nước đồng thời nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng hiệu quả công nghệ để phát triển bền vững, hiệu quả - đúng với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là nhóm đối tượng cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế; vừa đóng góp khoảng 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, vừa giải quyết việc làm cho 82% lao động trên cả nước. Để kịp thời đáp ứng được với tốc độ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân cũng như là nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế; thời gian vừa qua, Cục Thuế đã nỗ lực triển khai, cung cấp nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho người nộp thuế như nâng cấp chức năng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên ứng dụng eTax Mobile, ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho cá nhân, hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử,.....

Sự ra đời của “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” là một bước tiến, sự thay đổi mới trong tư duy hỗ trợ và phục vụ người nộp thuế của ngành đồng thời cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan thuế và Công ty Cổ phần MISA.

Theo Cục trưởng, ngành Thuế đã và đang triển khai chuyển đổi mô hình quản lý từ “quản lý theo chức năng thuế” sang “quản lý thuế theo đối tượng” để từ đó công chức thuế sẽ là những người “phục vụ” và cơ quan thuế thực sự trở thành tổ chức cung cấp các dịch vụ về thuế giúp người nộp thuế có được những trải nghiệm và thuận lợi nhất trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

“Đây không chỉ là mục tiêu thực hiện, mà còn thể hiện trách nhiệm của cơ quan thuế trong tiến trình hỗ trợ tối đa về chính sách thuế để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, từ đó làm giàu cho chính mình và đóng góp vào ngân sách, góp phần quan trọng phát triển đất nước. Vì vậy, việc ký kết hợp tác với MISA là một bước đi cần thiết để cùng nhau hướng đến những kênh thông tin cung cấp tin tức chính thống, nhanh chóng, dễ hiểu và dễ tiếp cận vì sự minh bạch, công bằng cho người nộp thuế trên cả nước” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Buổi lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp công nghệ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Sự kiện cũng khẳng định quyết tâm của ngành Thuế trong việc đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy thành công các mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia./.

Hiện ngành Thuế đang hướng tới mục tiêu hình thành một một hệ sinh thái nền tảng công nghệ hiện đại cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới, hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin, cũng như giải đáp thắc mắc, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Và với việc ra mắt "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân" không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ đồng hành cùng người nộp thuế an tâm sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Về phía MISA, ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA cho biết, MISA vinh dự được đồng hành cùng Cục Thuế trong dự án mang tính phi lợi nhuận, hướng tới cộng đồng và phù hợp với sứ mệnh phụng sự xã hội mà MISA luôn theo đuổi. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài chính - kế toán - thuế, MISA cam kết bố trí nguồn lực đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để xây dựng, vận hành đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ở mức cao nhất cho Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân.

MISA cũng sẵn sàng đồng hành cùng Cục Thuế trong các hoạt động chuyển đổi số khác khi được cho phép, bao gồm tư vấn, tuyên truyền, đào tạo và thử nghiệm các mô hình, giải pháp mới. Mục tiêu chung của hợp tác là xây dựng kênh thông tin chính thống, cập nhật nhanh, dễ hiểu và dễ tiếp cận, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hàng triệu người nộp thuế trên toàn quốc.

Là đơn vị tham gia nghiên cứu và phát triển "Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân", ông Lữ Thành Long cho biết, MISA đã phối hợp cùng Cục Thuế phát triển ứng dụng nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho người nộp thuế. Sáng kiến này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68/NQ-TW về thúc đẩy kinh tế tư nhân và hợp tác công - tư, góp phần lan tỏa chuẩn mực tuân thủ và hiệu quả vận hành trên toàn quốc.

“Việc ra mắt “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ đồng hành giúp người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời giảm thiểu thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế. MISA cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị nghiệp vụ của Cục Thuế để duy trì và phát triển hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người nộp thuế” - ông Lữ Thành Long khẳng định./.