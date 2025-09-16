Dự thảo Luật Quản lý thuế: Chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”

(TBTCO) - Chiều ngày 16/9/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Quản lý thuế được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2025.

Đổi mới mạnh mẽ trong quản lý thuế

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký VCCI cho hay, dự thảo Luật Quản lý thuế được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo là văn bản quan trọng, sẽ có tác động rất lớn đến tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, VCCI tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Quản lý thuế.

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Quản lý thuế do VCCI tổ chức. Ảnh: HA

Bộ Tài chính đã rà soát toàn bộ nội dung Luật Quản lý thuế để đề xuất quy định các nội dung là các biện pháp tổ chức thực hiện, hướng dẫn Luật sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định; quy định các nội dung thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn tại thông tư nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền trong quản lý thuế.

Tại hội thảo, đại diện cơ quan nhà nước, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) giới thiệu những điểm cải cách quan trọng tại dự thảo Luật Quản lý thuế đến đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gồm 10 chương và 54 điều, nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế để nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế.

Điểm nhấn của dự thảo là cải cách triệt để công tác quản lý thuế để chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ “quản lý theo chức năng” sang “quản lý theo đối tượng kết hợp chức năng”. Tái thiết kế quy trình quản lý thuế phù hợp với chuyển đổi mô hình quản lý và tái cấu trúc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, tích hợp, xử lý dữ liệu tự động. Tăng cường kết nối dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý rủi ro xuyên suốt có hệ thống trong tất cả nghiệp vụ quản lý thuế; quản lý đối với chống chuyển giá; hoạt động kinh doanh trên kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi xóa bỏ hình thức khoán thuế; việc trao đổi, cung cấp thông tin của người nộp thuế giữa cơ quan thuế với các cơ quan có liên quan.

Đột phá trong cải cách thuế được doanh nghiệp ghi nhận

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần cải cách sâu rộng, đổi mới tư duy của cơ quan thuế, chuyển từ quản lý sang phục vụ người nộp thuế; áp dụng phương pháp quản lý hiện đại trên cơ sở quản lý rủi ro, áp dụng số hóa, dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI); tăng phân cấp quyền, đơn giản thủ tục hành chính, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế...

Đột phá trong cải cách thuế được doanh nghiệp ghi nhận. Ảnh: TL

Tại hội thảo, đại diện doanh nghiệp cũng ghi nhận và đánh giá cao việc chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, loại bỏ tư duy “không biết vẫn quản, không quản được thì cấm”. Thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử phù hợp với thông lệ quốc tế; lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Góp ý vào dự thảo Luật, ông Nguyễn Văn Phụng, đại diện Hiệp hội Kế toán, kiểm toán Việt Nam đánh giá cao việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế. Đồng thời, ông Phụng góp ý về công tác thanh tra, kiểm tra, các biện pháp cưỡng chế. Các quy định cần được xây dựng trên nguyên tắc khuyến khích kinh doanh chân chính, các hình thức xử phạt có tính răn đe, nhưng cũng cần có tính thuyết phục.