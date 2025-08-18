Thêm tuyến xe buýt điện miễn phí tham quan nhiều địa điểm du lịch Thủ đô

(TBTCO) - Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vào sáng 18/8, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô.

Tuyến hoạt động từ 7 giờ đến 18 giờ, tần suất từ 12 - 18 phút/chuyến tùy theo các ngày trong tuần.

Tuyến buýt điện miễn phí E11 sẽ hoạt động thí điểm từ nay đến hết năm 2025, đi qua nhiều địa danh gắn với lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ Hà Nội và các bảo tàng trung tâm, kết nối dòng chảy quá khứ và hiện tại trong từng hành trình xanh của người dân và du khách.

Tuyến buýt điện E11 hoạt động từ 7h đến 18h, với tần suất 12 phút/chuyến vào thứ Bảy, Chủ nhật; 15 phút/chuyến vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm; và 18 phút/chuyến vào thứ Hai và thứ Sáu. Tuyến buýt này sẽ miễn phí cho người dân từ nay đến hết năm 2025.

E11 là tuyến buýt điện thứ 18 được VinBus đưa vào vận hành tại Thủ đô Hà Nội, sử dụng dòng xe buýt thông minh, hiện đại, thân thiện với người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật; hoàn toàn không phát thải, không gây tiếng ồn, vận hành êm ái, và là sản phẩm “made in Việt Nam” hoàn toàn do VinFast sản xuất.

Cũng nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, VinBus cũng sẽ triển khai tăng cường các tuyến buýt phục vụ nhân dân và du khách đến Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Các tuyến buýt được tăng cường bao gồm hai tuyến hiện có là tuyến 43 và E10, cùng ba tuyến bổ sung là E02, E08 và E09, với tần suất từ 20 đến 60 phút một chuyến, tổng số 258 lượt xe mỗi ngày. Hành khách có thể dễ dàng tra cứu lộ trình, điểm dừng của các tuyến, thời gian đón và theo dõi vị trí xe theo thời gian thực thông qua ứng dụng VinBus./.