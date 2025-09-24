Sapo miễn phí phần mềm kế toán, hỗ trợ hàng trăm nghìn nhà bán hàng

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo vừa chính thức ra mắt Sapo Accounting - phần mềm kế toán dễ dùng, hợp nhất dữ liệu đa kênh cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đặc biệt, hơn 230.000 khách hàng đang sử dụng và ký mới phần mềm quản lý bán hàng Sapo sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm kế toán này.

Việc ra mắt Sapo Accounting diễn ra trong bối cảnh các chính sách kinh tế quan trọng đang tác động mạnh đến hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Theo Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15, Chính phủ chủ trương xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng việc đơn giản hóa thủ tục và miễn một số loại thuế phí trong những năm đầu hoạt động. Do đó, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới cần phải thực hiện chế độ kế toán và kê khai thuế minh bạch theo quy định. Đây là thách thức vận hành đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Phần mềm kế toán Sapo Accounting giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp dễ dàng thực hiện chế độ kế toán theo quy định.

Trước thực tiễn đó, phần mềm kế toán Sapo Accounting ra đời với định hướng là một giải pháp công nghệ dễ dùng, hữu ích, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp dễ dàng thực hiện chế độ kế toán theo quy định, tuân thủ nghĩa vụ thuế đồng thời quản lý tài chính hiệu quả.

Giảm bớt nỗi lo chi phí của hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Điểm đáng chú ý là Sapo triển khai chính sách miễn phí hoàn toàn Sapo Accounting cho hơn 230.000 khách hàng đang sử dụng và ký mới phần mềm quản lý bán hàng Sapo.

Được biết, hiện nay trên thị trường, phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh có giá dao động từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/năm, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp có giá từ 3 triệu đến hàng chục triệu đồng/năm tuỳ quy mô.

Bà Vũ Thị Hiền - Giám đốc phần mềm kế toán Sapo Accounting chia sẻ: “Với hơn 17 năm đồng hành cùng các nhà bán hàng, chúng tôi hiểu rằng, trong quá trình chuyển đổi, các hộ kinh doanh không khỏi lo lắng về rủi ro pháp lý cũng như gánh nặng chi phí để đảm bảo tuân thủ. Sapo Accounting ra đời với mục tiêu rất rõ ràng: giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ gỡ bỏ gánh nặng kế toán, vốn lâu nay được coi là một trong những mối bận tâm khi mở rộng quy mô hay thay đổi mô hình kinh doanh”.

Trong bối cảnh hộ kinh doanh và doanh nghiệp đang giải “bài toán kép” - vừa phát triển kinh doanh, vừa minh bạch doanh thu, chính sách miễn phí này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí phần mềm mà còn tạo thuận lợi cho hàng trăm nghìn nhà bán hàng tiếp cận kế toán số.

Phần mềm Sapo Accounting không chỉ cung cấp công cụ, mà còn đi kèm đội ngũ tư vấn và mạng lưới chuyên gia thuế nhiệt tình, trách nhiệm, luôn sẵn sàng đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong quá trình vận hành thực tế.

Phần mềm kế toán dễ sử dụng và hữu ích

Với giao diện trực quan, ngôn ngữ dễ hiểu, Sapo Accounting được thiết kế để bất kỳ hộ kinh doanh hay doanh nghiệp nào cũng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng. Phần mềm tích hợp liền mạch dữ liệu từ hoạt động bán hàng và xuất hóa đơn điện tử để hạch toán, lập báo cáo tài chính và kê khai thuế. Điều này giúp chủ kinh doanh rút ngắn thời gian vận hành, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả quản trị.

Sapo Accounting phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh.

Phần mềm kế toán Sapo Accounting sở hữu nhiều tính năng dễ dùng và hữu ích, bao gồm: Tích hợp đồng bộ dữ liệu đa kênh từ phần mềm quản lý bán hàng & hóa đơn điện tử của Sapo; Dễ dàng lưu trữ và quản lý hóa đơn, chứng từ; Nhanh chóng phân loại, ghi sổ hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành; Tự động lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và tờ khai thuế.

Sapo Accounting phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh: từ cửa hàng thời trang, thiết bị điện tử, đồ mẹ và bé đến nhà hàng, café,...; đồng thời đáp ứng nghiệp vụ kế toán cho cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Bà Hiền chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Sapo Accounting sẽ trở thành ‘trợ lý kế toán số’ đáng tin cậy cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên cả nước, giúp họ yên tâm phát triển kinh doanh mà không còn nỗi lo về thủ tục, sổ sách và thuế. Chính vì vậy, Sapo Accounting được thiết kế để đơn giản hóa toàn bộ quy trình - từ ghi nhận dữ liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý hóa đơn, chứng từ, hạch toán sổ sách, lên báo cáo cho đến kê khai thuế - tất cả đều có thể thực hiện liền mạch, thuận tiện, chính xác trên cùng một nền tảng..”

Nền tảng chuyển đổi số toàn diện cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Việc ra mắt Sapo Accounting được xem là bước đi quan trọng của Sapo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện. Trên cùng một nền tảng, người kinh doanh có thể quản lý đồng bộ từ bán hàng hợp kênh, xuất hóa đơn điện tử, kế toán đến kê khai thuế. Cách tiếp cận “tất cả trong một” này giúp nhà bán hàng tối ưu nguồn lực và yên tâm vận hành.

Chi tiết về phần mềm kế toán Sapo Accounting được cập nhật tại trang web: https://www.sapo.vn/phan-mem-ke-toan.html?campaign=brand

Sắp tới, Sapo sẽ giới thiệu phiên bản mới của giải pháp Sapo 6870, một ứng dụng “all in one” (tất cả trong một) đặc biệt đơn giản và dễ dùng, miễn phí cho tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ. Ứng dụng này là bộ công cụ tích hợp từ quản lý bán hàng, chữ ký số, hoá đơn điện tử đến kê khai thuế ngay trên điện thoại, qua đó hỗ trợ tiểu thương tiếp cận công nghệ thuận tiện và chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Nhằm hỗ trợ nhà bán hàng nắm rõ các thay đổi chính sách, Sapo sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến và livestream trong thời gian tới, cùng sự góp mặt của các chuyên gia thuế uy tín, với sự tham dự của đông đảo của hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Chuỗi sự kiện sẽ phân tích những tác động từ Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15, đồng thời giới thiệu Sapo như một giải pháp then chốt giúp nhà bán hàng dễ dàng quản lý từ bán hàng hợp kênh, hóa đơn điện tử đến kế toán và kê khai thuế trên cùng một nền tảng./.