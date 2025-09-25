Kiotviet miễn phí phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Trước lộ trình bỏ hoàn toàn thuế khoán từ năm 2026, hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam sẽ bước vào chế độ thuế kê khai. Nắm bắt nhu cầu thực tế, KiotViet - nền tảng quản lý bán hàng đang phục vụ hơn 300.000 hộ kinh doanh thông báo ra mắt phần mềm kế toán, giúp hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán miễn phí - đơn giản.

Đơn giản hóa chế độ kế toán

Hiện nay, cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp xấp xỉ 30% GDP, tạo ra hơn 10 triệu việc làm. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ bỏ hình thức thuế khoán với hộ kinh doanh từ năm 2026, theo yêu cầu tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn hộ kinh doanh chưa quen với việc lập sổ sách kế toán và kê khai thuế, vốn đòi hỏi nhiều nghiệp vụ chuyên môn; dẫn đến nỗi lo thường trực: tốn kém chi phí thuê tư vấn, dễ sai sót trong ghi chép, ảnh hưởng đến thực hiện nghĩa vụ thuế.

KiotViet ra mắt phần mềm kế toán, giúp hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán miễn phí - đơn giản.

Với tính năng mới ra mắt, KiotViet giúp chủ hộ kinh doanh chỉ cần tập trung bán hàng, dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào 7 loại sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC và tờ khai thuế theo thông tư 40/2021/TT-BTC.

Phần mềm được thiết kế tối giản với quy trình 2 bước: Bán hàng trên KiotViet (dữ liệu được tự động ghi vào sổ sách và tờ khai) - Tải tờ khai/sổ sách kế toán để nộp cho cơ quan thuế hoặc lưu trữ nội bộ. Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ số liệu bán hàng và thu chi, giúp chủ hộ kinh doanh theo dõi, lập sổ sách và lập tờ kê khai thuế ngay trên một nền tảng duy nhất. Giao diện trực quan, thao tác dễ dàng, đảm bảo ai cũng có thể sử dụng, kể cả những người không có chuyên môn kế toán.

Đồng hành cùng cơ quan thuế và hộ kinh doanh

Tiếp nối cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh, phần mềm kế toán được KiotViet cung cấp miễn phí hoàn toàn, tương tự các hỗ trợ trước đó như miễn phí hóa đơn điện tử và chữ ký số. Việc triển khai được thực hiện nhanh chóng trong vòng 3 tháng dựa trên nền tảng dữ liệu sẵn có và năng lực công nghệ được tích lũy suốt 15 năm phát triển phần mềm bán hàng. Đây là minh chứng cho khả năng triển khai nhanh gọn, hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng hộ kinh doanh.

Việc ra mắt phân hệ Thuế và Kế toán trên KiotViet không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định hiện tại, mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình bỏ hoàn toàn thuế khoán.

Lắng nghe hộ kinh doanh và đồng hành cùng cơ quan thuế, trước đó, KiotViet đã phối hợp cùng các đối tác đã tổ chức chuỗi hơn 10 hội thảo tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, thu hút gần hàng ngàn hộ kinh doanh tham dự, ghi nhận rõ nhu cầu và kỳ vọng của bà con: một phần mềm kế toán đơn giản, dễ làm và chi phí thấp.

KiotViet được kỳ vọng sẽ là giải pháp đầu tay của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, tạo nền tảng tuân thủ bền vững và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng kinh doanh vừa, nhỏ và siêu nhỏ./.