Ngày 21/8: Giá bạc trong nước đồng loạt lao dốc

Giá bạc thế giới nhích tăng trong sáng hôm nay. Ngược lại, trong nước, các thương hiệu đồng loạt giảm sốc, với mức giảm lên tới 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Sáng 21/8, giá bạc Phú Quý giảm tới 36.000 đồng/lượng. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.423.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.467.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.214.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng giảm, hiện niêm yết ở mức 1.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.220.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.180.000 1.214.000 1.182.000 1.220.000 1 kg 31.478.000 32.376.000 31.530.000 32.527.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.188.000 1.222.000 1.190.000 1.228.000 1 kg 31.684.000 32.588.000 31.726.000 32.739.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.423.000 1.467.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 37.946.572 39.119.902

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:46:19 sáng 21/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,909 USD/oune, tăng 0,529 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,25 USD/ounce; giảm 0,76 USD so với sáng 20/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.000.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.005.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 16.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 15.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:46:19 sáng 21/8/2025