Ngày 21/8: Giá bạc trong nước đồng loạt lao dốc

|Sáng 21/8, giá bạc Phú Quý giảm tới 36.000 đồng/lượng. Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.423.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.467.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.214.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 20/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng giảm, hiện niêm yết ở mức 1.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.220.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.180.000
|
1.214.000
|
1.182.000
|
1.220.000
|
|
1 kg
|
31.478.000
|
32.376.000
|
31.530.000
|
32.527.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.188.000
|
1.222.000
|
1.190.000
|
1.228.000
|
|
1 kg
|
31.684.000
|
32.588.000
|
31.726.000
|
32.739.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.423.000
|
1.467.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
37.946.572
|
39.119.902
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:46:19 sáng 21/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,909 USD/oune, tăng 0,529 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 20/8.
Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,25 USD/ounce; giảm 0,76 USD so với sáng 20/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.000.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.005.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 16.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 15.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:46:19 sáng 21/8/2025