Ngày 21/8: Giá bạc trong nước đồng loạt lao dốc
Sáng 21/8, giá bạc Phú Quý giảm tới 36.000 đồng/lượng. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.423.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.467.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.214.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng giảm, hiện niêm yết ở mức 1.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.220.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/8/2025

Loại bạc

Đơn vị

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.180.000

1.214.000

1.182.000

1.220.000

1 kg

31.478.000

32.376.000

31.530.000

32.527.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.188.000

1.222.000

1.190.000

1.228.000

1 kg

31.684.000

32.588.000

31.726.000

32.739.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/8/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.423.000

1.467.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

37.946.572

39.119.902

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:46:19 sáng 21/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,909 USD/oune, tăng 0,529 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,25 USD/ounce; giảm 0,76 USD so với sáng 20/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.000.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.005.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 16.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 15.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:46:19 sáng 21/8/2025

Ngày 21/8: Giá bạc trong nước đồng loạt lao dốc