Giá vàng hôm nay (21/8): Giá vàng bật tăng mạnh

Sau phiên giảm nhẹ hôm qua, sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng gần 1%. Trong nước, tại thời điểm hiện tại, giá vàng miếng đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng, riêng giá vàng nhẫn tăng giảm trái chiều.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:17:26 sáng 21/08, giá vàng giao ngay trên Kitco ghi nhận tại mốc 3.348,04 usd/oune, tăng tới 32,42 USD/oune, tương đương với mức tăng 0.98% so với phiên giao dịch sáng 20/8.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới đang tương đương khoảng 105,596 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.569 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Ngược với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng miếng sáng nay tại các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 20/8. Hiện giao dịch ở mức 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Riêng giá vàng nhẫn hôm nay (21-8) tăng - giảm tùy từng thương hiệu, niêm yết ở mức cao nhất là 120,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

PNJ giao dịch ở ngưỡng 117 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá hôm qua) và 120 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 117 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá hôm qua) và 120,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với giá hôm qua ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Dự báo

Nhận định về xu hướng giá vàng, theo UBS - một ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Thụy Sĩ - đã nâng mục tiêu giá vàng quý 1-2026 thêm 100 USD, lên mức 3.600 USD/ounce. Ngân hàng này dự báo rằng năm 2025 sẽ chứng kiến nhu cầu vàng mạnh nhất kể từ năm 2011.

Các nhà phân tích của UBS cho biết những rủi ro kinh tế vĩ mô kéo dài tại Mỹ, xu hướng phi đô la hóa, và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ – đặc biệt từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và Ngân hàng Trung ương - là những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới./.