Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (21/8) tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Miền Bắc tiếp tục rớt giá, miền Trung - Tây Nguyên giảm nhẹ tại một số nơi, trong khi miền Nam cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh thành.

Giá heo hơi hôm nay giảm hàng loạt tại cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại loạt địa phương, hiện giá thu mua dao động khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên giảm mạnh nhất khu vực với mức giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Phú Thọ đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 59.000 đồng/kg.

Tương tự, Ninh Bình, Cao Bằng và Thái Nguyên cùng hạ 1.000 đồng/kg, còn 58.000 đồng/kg. Các địa phương Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đều giảm 1.000 đồng/kg, ghi nhận mức giá 57.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực.

Riêng Tuyên Quang giữ nguyên giá 59.000 đồng/kg, không có biến động so với hôm trước.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận điều chỉnh giảm tại hai địa phương. Cụ thể, giá heo tại Hà Tĩnh hạ 1.000 đồng/kg, xuống mức 54.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức 56.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ giá 55.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá heo hơi ổn định ở mức 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn neo ở mức 58.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, hiện mức giá đang dao động trong khoảng 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau hiện cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Các địa phương An Giang, TP. HCM và Vĩnh Long cùng hạ 1.000 đồng/kg, xuống còn 60.000 đồng/kg.

Riêng Cần Thơ là tỉnh duy nhất duy trì ổn định, tiếp tục neo ở mức 61.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 21/8 ghi nhận xu hướng giảm hàng loạt tại cả ba miền, với miền Bắc và miền Nam điều chỉnh nhiều địa phương nhất. Miền Bắc rớt sâu về mức 57.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành, trong khi miền Nam phổ biến quanh 60.000 - 61.000 đồng/kg. Ở miền Trung -Tây Nguyên, giá dao động từ 54.000 - 60.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất khu vực./.