Ngày 21/8: Giá cao su trong nước điều chỉnh tăng, thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (21/8) biến động trái chiều, tuy nhiên, mức giảm được hạn chế bởi kỳ vọng nhu cầu ô tô ở Ấn Độ phục hồi và lo ngại thời tiết bất lợi tại Thái Lan. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cao su Việt Nam đều nâng giá thu mua.

Nhiều doanh nghiệp cao su trong nước hôm nay đều nâng giá thu mua. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,44% (65 Nhân dân tệ) lên mức 14.860 nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 0,4% (0,30 Baht) về mức 71 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1% (3,1 Yên) lên mức 324 Yên/kg.

Giá hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản giảm trong phiên theo đà suy yếu của giá dầu sau đó hồi phục, mức giảm được hạn chế bởi kỳ vọng nhu cầu ô tô ở Ấn Độ phục hồi và lo ngại thời tiết bất lợi tại Thái Lan - nhà sản xuất cao su lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Tại Kuala Lumpur, thị trường cao su Malaysia tăng trở lại và đóng cửa cao hơn. Hội đồng Cao su Malaysia báo cáo giá cao su chuẩn SMR 20 tăng thêm 10 sen lên 739 sen/kg, còn mủ latex khối tăng 3,5 sen lên 572 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30), cao hơn kỳ trước 10 đồng; mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, cao hơn kỳ trước 1.200 đồng, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg, trung bình cao hơn kỳ trước 1.450 đồng.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC, tăng 3 đồng/TSC/DRC so với kỳ trước.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), cao hơn kỳ trước 6 đồng; mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.