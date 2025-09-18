Chứng khoán phái sinh ngày 18/9: Các hợp đồng tương lai giảm điểm trong phiên đáo hạn, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co rồi đóng cửa giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên đáo hạn ngày 18/9. Mức giảm các hợp đồng lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng cải thiện so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 18/9, các hợp đồng tương lai hồi phục vào đầu phiên nhưng dần suy yếu và đi xuống trong phần thời gian còn lại.

Mức giảm của các hợp đồng lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -17,1 điểm đến -19,3 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -7,11 điểm.

Hợp đồng tháng 41I1FA000 đóng cửa tại 1.850 điểm, giảm -19 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng này lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch quay lại ở trạng thái âm với mức - 11,74 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện trong phiên đáo hạn. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 278.966 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 242.358 hợp đồng. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1FA000 còn thấp với 36.295 hợp đồng, nhưng điều này là bình thường trong phiên đáo hạn.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng 41I1FA000 tạo cây nến giảm có thân nến rõ ràng nhưng bóng nến bên dưới dài cho thấy vị thế mua chiếm ưu thế về cuối phiên. Với diễn biến trên cho thấy, giá có thể hồi phục vào đầu phiên lên vùng 1.858-1.863 điểm. Tuy nhiên, xu hướng ở khung 1 giờ đang cho tín hiệu giảm trở lại nên khả năng đây là nhịp hồi phục kỹ thuật và xu hướng giảm có thể quay trở lại trong phiên chiều.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm -7,11 điểm, kết phiên tại 1.861,74 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 398 triệu đơn vị. VN30-Index giảm điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Hiện tại, chỉ số VN30-Index có thể kiểm định lại vùng 1.850-1860 điểm do đó khả năng cao VN30-Index sẽ tiếp tục diễn biến giằng co với các phiên tăng giảm đan xen trong thời gian tới./.