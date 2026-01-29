VAA hỗ trợ các đơn vị hành chính sự nghiệp khóa sổ quyết toán năm 2025

(TBTCO) - Ngày 29/1/2026, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức Tọa đàm trực tuyến hỗ trợ các đơn vị hành chính sự nghiệp về khóa sổ quyết toán năm 2025 và xử lý nghiệp vụ trong thời gian chỉnh lý quyết toán.

Tham dự toạ đàm tại hơn 1.000 điểm cầu có các đại biểu là hội viên VAA; các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị quan tâm: lãnh đạo phụ trách tài chính kế toán, kế toán trưởng/phụ trách kế toán; kế toán tổng hợp, cán bộ làm công tác quyết toán, quản lý dự toán...

Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Đức Chính - Phó Chủ tịch VAA cho biết, năm 2025, hệ thống pháp luật liên quan đến ngân sách nhà nước, quản lý tài chính và kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp có nhiều thay đổi. Đặc biệt, các đơn vị hành chính sự nghiệp bắt đầu áp dụng thực hiện Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

TS. Vũ Đức Chính - Phó Chủ tịch VAA phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, năm 2025 đánh dấu sự chuyển mình của đất nước, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục sắp xếp lại 20 Kho bạc Nhà nước khu vực và điều chỉnh địa bàn quản lý nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; đồng thời, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập, chia tách và điều chỉnh đơn vị hành chính, sự nghiệp tại nhiều địa phương làm phát sinh không ít tình huống thực tiễn cần triển khai, gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện khóa sổ, xử lý nghiệp vụ trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2025.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức Tọa đàm trực tuyến trao đổi vướng mắc dành cho hội viên VAA, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị khác có quan tâm, tập trung vào hai nội dung đang “nóng” nhất thời điểm này: khóa sổ kế toán cuối năm và xử lý nghiệp vụ trong thời gian chỉnh lý quyết toán.

Tọa đàm được VAA tổ chức theo hướng hỗ trợ chuyên môn, tạo không gian trao đổi thực tiễn, giúp các đơn vị: Nắm được các quy định pháp luật liên quan, cách tiếp cận để làm đúng ngay từ đầu; Giảm rủi ro sai sót trong giai đoạn quan trọng nhất của năm tài chính; Tiết kiệm thời gian xử lý nhờ thống nhất cách hiểu và cách làm, hạn chế việc phải điều chỉnh; Nâng chất lượng đối chiếu và khóa sổ, tạo nền tảng số liệu tin cậy cho báo cáo và quyết toán; Tăng tính chủ động của đơn vị kế toán thông qua việc nhận diện sớm các “điểm nghẽn” và có phương án xử lý phù hợp với điều kiện thực tế.

"Tọa đàm không nhằm thay thế hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, mà đóng vai trò hỗ trợ nghề nghiệp, qua đó giúp đơn vị hiểu đúng - làm đúng - làm kịp thời, chia sẻ cách thức triển khai hiệu quả trong điều kiện nguồn lực và thời gian có hạn" - ông Chính khẳng định.

Buổi toạ đàm được kết nối trực tuyến tới hơn 1.000 điểm cầu trong cả nước. Ảnh: Đức Minh

Tại phiên chính thức, các đại biểu đã nghe bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) trao đổi về công tác xét duyệt và tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước 2025, đồng thời chia sẻ những nội dung cần rút kinh nghiệp trong quy trình quyết toán.

Đồng thời, nghe bà Đoàn Thu Thuỷ - Trưởng ban Ban Kế toán của Kho bạc Nhà nước trao đổi về một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và thực hiện dự toán năm 2026 trong quan hệ thanh toán với Kho bạc Nhà nước.

Tại buổi tọa đàm, bà Hồ Thị Vinh - chuyên viên chính Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) trao đổi, chia sẻ thông tin về xử lý số liệu cuối năm khi thực hiện Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp./.