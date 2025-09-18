(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2025.

Thông tư số 90/2025/TT-BTC áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, mức thu phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là 40.000 đồng/người/lượt.

Trong đó, quy định các trường hợp được miễn, giảm phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đối với các trường hợp sau: Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em; người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: TL.

Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá theo quy định của pháp luật bao gồm: Người tàn tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh; khách đối ngoại của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội theo phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng theo phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư cũng quy định giảm 50% mức phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đối với các trường hợp: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; sinh viên, học sinh, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp; người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; người khuyết tật nặng theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật…