Hà Nội: Ưu tiên tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành nguồn lực tài chính - ngân sách

(TBTCO) - Hà Nội đã tập trung cao điểm triển khai công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường về quản lý tài chính-ngân sách, đầu tư, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn vận chuyển mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoàn thành 70% kế hoạch tập huấn, đào tạo cho hơn 1.000 cán bộ

Trung tâm Mua sắm Tài sản công và Thông tin tư vấn tài chính (Sở Tài chính Hà Nội) cho biết, từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn cho trên 1.200 cán bộ là lãnh đạo, công chức, viên chức của 126 xã, phường và sở, ban, ngành thuộc TP. Hà Nội trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư công và tài sản công.

Đơn cử, từ ngày 09 - 10/9/2025 Sở Tài chính Hà Nội đã phối hợp với Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Tài chính) tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về nghiệp vụ đấu thầu, kịp thời cập nhật các quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu năm 2023, Luật sửa đổi Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan cho trên 250 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức của 88 phường, xã và 12 sở, ban, ngành của thành phố.

Dự kiến trong cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý Đấu thầu tổ chức lớp đấu thầu thứ hai cho xã, phường, sở ban ngành đăng ký được đào tạo và tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về công tác đấu thầu và lập kế hoạch nhà thầu theo khu vực theo đề nghị của các xã, phường.

Ông Văn Trọng Duẩn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu phổ biến quy định pháp luật về đấu thầu cho lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức của phường, xã và các sở, ban, ngành của TP. Hà Nội. Ảnh: STC

Cùng với việc mở lớp đào tạo tập huấn về Luật Đấu thầu, ngày 12/9, Sở Tài chính cũng đã khai giảng lớp tập huấn công tác sử dụng tài sản công của các trường cao đẳng, trung cấp công lập vào hoạt động liên doanh, liên kết theo Điều 41 của Luật Thủ đô năm 2025. Lớp đào tạo nhằm khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các quy định, cũng như nâng cao chất lượng công tác quản lý sử dụng và khai thác tài sản công, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

Mới đây, ngày 16 - 17/9, Sở Tài chính cũng tổ chức lớp tập huấn kiến thức tài chính - ngân sách và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô cho cán bộ, công chức chính quyền hai cấp.

Các lớp tập huấn đã được tổ chức đúng tiến độ, đảm bảo số lượng học viên tham gia kế hoạch; học viên tham gia nghiêm túc, có tinh thần cầu thị, tích cực trao đổi, thảo luận. Giảng viên của Bộ Tài chính, Học viện Tài chính, lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng thuộc Sở đã trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Nội dung tập huấn bám sát thực tiễn, tập trung vào lĩnh vực tài chính-ngân sách, quy định của Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu, các quy định chi tiết thực hành Luật Thủ đô và các quy định có liên quan giúp học viên nắm rõ cơ chế, chính sách mới để áp dụng trong quá trình công tác.

Theo Sở Tài chính, triển khai kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng “Từ nay đến hết tháng 10/2025, tập trung cao điểm triển khai công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn vận chuyển mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, Sở đã hoàn thành trên 70% theo kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức năm 2025.

Chương trình tập huấn đã góp phần củng cố, cập nhật kịp thời kiến thức về quản lý tài chính - ngân sách xã, chế độ kế toán, quản lý chi thường xuyên, quản lý đầu tư công cấp xã, phường. Bên cạnh đó, nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính công đã hỗ trợ thiết thực cho cán bộ chuyên môn trong xử lý công việc hằng ngày.

Các lớp đào tạo, tập huấn thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường tham dự. Ảnh: STC

Cập nhật kiến thức trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Là lãnh đạo cấp phường tham dự lớp tập huấn, bà Đỗ Phương Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các phòng ban được thành lập mới, nhiều cán bộ mới phân công đảm nhận công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư, nhu cầu được tập huấn đào tạo là rất lớn. Thấy được điều đó, TP. Hà Nội, đặc biệt là Sở Tài chính Hà Nội đã rất quan tâm, mở các lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được học tập, trao đổi và cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ công việc.

"Nội dung các buổi tập huấn được giảng viên tổng hợp từ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác không chỉ tại quận, huyện thuộc thành phố trước đây mà còn từ nhiều tỉnh, thành khác, đồng thời cách truyền đạt cũng dễ hiểu, thiết thực, giúp học viên dễ tiếp thu và dễ áp dụng. "Đây là những kiến thức bổ ích, thiết thực, rất phù hợp và rất cần cho mỗi công chức cũng như cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay"- bà Nga chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong những tháng còn lại cuối năm 2025, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng đào tạo, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và đầu tư cho trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường.

Cụ thể, đầu tháng 10/2025 sẽ tổ chức lớp tập huấn kiến thức Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thẩm định, quản lý dự án đầu tư; bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước cho công chức, viên chức Sở Tài chính và các sở ngành đoàn thể và UBND các xã, phường thuộc thành phố; bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước...

Ông Mai Công Quyền - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức cao điểm các lớp tập huấn cho cán bộ chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng.

"Các khóa học không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, công chức được trang bị, cập nhật kịp thời những kiến thức chuyên môn, quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành hiệu quả nguồn lực tài chính – ngân sách của Thủ đô. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ có điều kiện trao đổi, học hỏi lẫn nhau, thống nhất cách thức triển khai nhiệm vụ, hạn chế sai sót trong quá trình thực thi công vụ. Đây cũng là cơ sở để xây dựng một bộ máy chính quyền địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Hà Nội trong giai đoạn mới"- ông Quyền nói.