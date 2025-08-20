Giá xăng, dầu duy trì mức thấp, góp phần kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Giá xăng, dầu trong nước bám sát giá xăng, dầu thế giới, duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với đầu năm và cùng kỳ năm 2024, đã góp phần hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Giá trong nước điều hành bám sát giá xăng, dầu thế giới

Theo Bộ Công thương, thời gian qua, công tác điều hành giá xăng, dầu đã đảm bảo ổn định, theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 80/2023/NĐ-CP bám sát theo diễn biến giá xăng, dầu thế giới. Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2025 tiếp tục được giảm theo Nghị quyết số 60/2024/UBTVQH15.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều. Ngày 19/8, giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, xuống còn 19.354 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 190 đồng/lít, xuống còn 19.884 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, xuống còn 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, xuống còn 18.020 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg, xuống còn 15.268 đồng/kg.

Do những bất ổn địa chính trị trên thế giới và khu vực đã dẫn đến giá xăng trong một số thời điểm có biến động. Tới thời điểm hiện nay, theo báo cáo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu lớn, về cơ bản nguồn cung vẫn đảm bảo cho hệ thống của mình theo kế hoạch, dự trữ lưu thông theo quy định, các hợp đồng đã ký kết và vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về không bị ảnh hưởng.

Nguồn: Bộ Công thương Đồ họa: Phương Anh

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), đối với điều hành giá, dưới sự quan sát của thương nhân đầu mối, công tác điều hành giá của liên Bộ Công thương - Tài chính trong thời gian qua được triển khai tốt, việc công bố thời gian điều chỉnh giá sớm hơn, ổn định hơn giúp các thương nhân kinh doanh xăng, dầu có thời gian để chủ động triển khai các công việc. Giá xăng, dầu trong nước đã bám sát giá xăng, dầu thế giới và duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với đầu năm và so với cùng kỳ năm 2024, góp phần hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó, nguồn cung xăng, dầu dồi dào, đáp ứng đủ hàng hóa, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Dẫn số liệu 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, tổng nguồn xăng, dầu chuẩn bị cho thị trường trong nước ước đạt 13,86 triệu m3/tấn, bằng 47% tổng nguồn xăng, dầu tối thiểu phân giao từ đầu năm 2025. Thế nhưng, tiêu thụ thực tế đạt 12,6 triệu m3/tấn, tồn kho khoảng 1,7 - 1,8 triệu m3/tấn.

Đa dạng hóa nguồn cung xăng, dầu

Về giá xăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã đánh giá, công tác điều hành thời gian qua là phù hợp, nhưng trong những tháng cuối năm cần lưu ý về những tác động của xung đột vũ trang cũng như biến động của kinh tế trên thế giới. Do đó, Việt Nam cần phải đa dạng hóa nguồn cung xăng, dầu, Bộ Công thương cần hết sức chủ động về vấn đề này.

Ở góc độ chuyên gia, Ths. Đoàn Tiến Quyết - Bộ phận Phân tích dữ liệu, Viện Dầu khí Việt Nam cho rằng, thị trường xăng, dầu thế giới trong những tháng cuối năm 2025 phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố địa chính trị. Trong đó thuế quan và căng thẳng Trung Đông vẫn là chủ chốt.

Bộ Công thương dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động đến việc điều hành cung ứng xăng, dầu cho nền kinh tế, đặc biệt là việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá. Bộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với các thách thức này, bao gồm theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động điều tiết thị trường, và chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất.

Giá xăng, dầu trong nước đã bám sát giá xăng, dầu thế giới và duy trì ở mức thấp so với đầu năm. Ảnh tư liệu

Trước đó, Bộ Công thương cũng dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2025 nhập khẩu đạt 5,1 triệu tấn xăng, dầu các loại; sản xuất đạt 7,7 triệu tấn xăng, dầu các loại. Tiêu thụ nội địa đạt 7,4 triệu tấn; xuất khẩu 220.000 m3/tấn...

Mục tiêu điều hành thị trường xăng, dầu của Việt Nam luôn hướng tới việc bảo đảm đủ nguồn cung về xăng, dầu cho thị trường trong nước trước mọi tình huống; duy trì được mặt bằng giá ổn định, bám sát giá xăng, dầu thế giới; cùng với đó ổn định về hệ thống sản xuất, phân phối và hài hòa về lợi ích.

Để bảo đảm được cung ứng xăng, dầu như những mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, điều chỉnh kế hoạch phân giao sản lượng tối thiểu cho thương nhân đầu mối và phải theo dõi, kiểm tra, giám sát.

"Doanh nghiệp nào thực hiện đủ, đúng kế hoạch phân giao thì giao tiếp, còn doanh nghiệp nào không thực hiện sẽ giao giảm và đến kỳ sau, nếu tiếp tục không thực hiện được sẽ rà soát để xem xét rút giấy phép” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Hiện nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã yêu cầu các đầu mối phải cam kết thực hiện tổng nguồn tối thiểu được phân giao và thường xuyên báo cáo. Các đơn vị cũng được yêu cầu bảo đảm dự trữ thương mại theo quy định là 20 ngày lưu thông. Đồng thời, chuẩn bị mọi phương án và "tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng, dầu".

Về vấn đề dự trữ xăng, dầu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các đơn vị cần chủ động phối hợp với Vụ Tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để làm rõ cơ chế, xem xét đề xuất mặt hàng xăng, dầu dự trữ chính là tài sản bảo đảm cho các khoản vay, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu mối giữ được lượng dự trữ xăng, dầu theo đúng quy định.