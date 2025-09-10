(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường, đặc biệt là giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 7798/NHNN-TT đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Các ngân hàng, trung gian thanh toán siết kiểm soát giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng. Ảnh: T.L.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo này nhằm thực hiện Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời triển khai hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ theo đúng mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thanh toán bằng tiền mặt có xu hướng gia tăng, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, làm lãng phí nguồn lực và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để trốn thuế, rửa tiền cũng như thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đơn vị tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021), Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ, Chiến lược phát triển các hệ thống thanh toán (Quyết định số 234/QĐ-NHNN 19/02/2024), cùng Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng (Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021).

Việc triển khai cần phù hợp với định hướng phát triển, nguồn lực của từng đơn vị, trong đó ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đến năm 2025 và 2030.

Thứ hai, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào: Phát triển, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng thanh toán; Kết nối với các ngành, lĩnh vực để mở rộng hệ sinh thái số, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công và dịch vụ hành chính công; Phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán tiện ích, an toàn, nhanh chóng và thông suốt, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, doanh nghiệp và người dân.

"Cần tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện kịp thời các giao dịch bất thường, nhất là giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng quy định" - Ngân hàng Nhà nước lưu ý.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thanh toán và thu, nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định pháp luật, hỗ trợ công tác quản lý thuế.

Đồng thời, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thứ tư, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức tài chính cho khách hàng; cảnh báo các thủ đoạn gian lận, lừa đảo; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thanh toán an toàn và hiệu quả. Các đơn vị cũng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý tội phạm công nghệ cao, gian lận và lừa đảo trong hoạt động thanh toán.

Có thể thấy, với các nội dung chỉ đạo trên, Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế số, minh bạch tài chính và an toàn hệ thống ngân hàng.

Đây không chỉ là bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ về giảm giao dịch tiền mặt, mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân./.