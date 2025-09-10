(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2025/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 4/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Thông tư số 85/2025/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng: Đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg; các cơ quan tiến hành tố tụng; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ việc dân sự, vụ án hành chính mà do cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu theo yêu cầu của đương sự do đương sự chi trả theo quy định của pháp luật về tố tụng, chi phí giám định tư pháp.

Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp do cơ quan tiến hành tố tụng chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn chi tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng. Ảnh: TL.

Thông tư nêu rõ, dự toán ngân sách nhà nước bố trí để chi bồi dưỡng giám định tư pháp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp phải đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Về tạm ứng, thanh toán kinh phí chi bồi dưỡng giám định tư pháp: Cơ quan trưng cầu giám định có trách nhiệm tạm ứng tiền bồi dưỡng giám định khi trưng cầu giám định và phải thanh toán tiền bồi dưỡng giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định khi nhận kết luận giám định theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ tạm ứng, thanh toán chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tạm ứng, thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước…

Theo Thông tư, việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này…