(TBTCO) - Chuyên gia Bert Colijn của ngân hàng ING nhận định rằng chỉ số Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tổng hợp tăng nhẹ cho thấy kinh tế Khu vực đồng euro vẫn chống chịu tốt trước các biến động toàn cầu.

Một nhà máy sản xuất ôtô tại Walbrzych, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo một khảo sát vừa công bố, các doanh nghiệp Khu vực đồng euro ghi nhận số đơn đặt hàng mới tăng trở lại trong tháng 8/2025, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 5/2024.

Diễn biến tích cực này đã giúp hoạt động kinh doanh chung của cả khối này tăng trưởng nhanh nhất trong 15 tháng, dù lĩnh vực xuất khẩu vẫn còn yếu.

Cụ thể, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ của HCOB, do S&P Global biên soạn, đã tăng lên 51,1 điểm trong tháng 8/2025 từ mức 50,9 điểm của tháng trước đó. Đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2024.

Trước đó, khảo sát của hãng tin Reuters dự báo chỉ số này giảm xuống 50,7 điểm.

Chỉ số PMI trên 50 điểm thể hiện sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, còn dưới 50 điểm cho thấy sự suy giảm.

Chuyên gia Bert Colijn của ngân hàng ING nhận định rằng chỉ số PMI tổng hợp tăng nhẹ cho thấy kinh tế Khu vực đồng euro vẫn chống chịu tốt trước các biến động toàn cầu.

Ông phân tích rằng sự cải thiện của các đơn đặt hàng mới và hoạt động tuyển dụng gia tăng đang phản ánh một bức tranh tăng trưởng tích cực hơn.

Tuy nhiên, ông lưu ý tốc độ tăng trưởng này có thể sẽ chỉ ở mức vừa phải do triển vọng kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro suy thoái đáng kể.

Xét theo ngành, lĩnh vực sản xuất có sự cải thiện mạnh mẽ khi chỉ số PMI tăng từ 49,8 điểm lên 50,5 điểm, lần đầu tiên tăng trở lại sau hơn ba năm. Chỉ số sản lượng cũng tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần ba năm rưỡi, từ 50,6 điểm lên 52,3 điểm.

Ngược lại, hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng nhưng tốc độ chậm hơn, với chỉ số PMI giảm từ 51,0 điểm xuống 50,7 điểm.

Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tăng trưởng đạt tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3/2025 nhờ sự mở rộng vững chắc của ngành sản xuất. Chỉ số PMI của Đức tăng lên 50,9 điểm, vượt dự báo của hãng tin Reuters. Trong khi đó, Pháp thu hẹp đà suy giảm xuống mức nhẹ nhất trong một năm, với chỉ số PMI đạt 49,7 điểm, gần chạm ngưỡng tăng trưởng.

Dự báo cho thấy niềm tin tiêu dùng của Khu vực đồng euro có thể giảm khi Ủy ban châu Âu công bố dữ liệu vào cuối ngày 21/8.

Tại Anh, quốc gia ngoài Liên minh châu Âu, các doanh nghiệp cũng đang trải qua tháng hoạt động kinh doanh mạnh nhất trong một năm nhờ sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ.

Các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tham dự hội nghị chuyên đề Jackson Hole do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tổ chức từ 21-23/8.

Giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các bài phát biểu tại đây để tìm kiếm manh mối về chính sách trong tương lai./.