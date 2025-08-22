Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (22/8) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 21/8 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu điêzen 0.05S giảm 172 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.092 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 22/8, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 21/8.

Cụ thể, trong kỳ điều hành ngày 21/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.464 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 208 đồng/lít, giá bán ra là 20.092 đồng/lít.

Chiều ngược lại, Liên Bộ điều chỉnh giảm giá dầu. Giá dầu diesel 0.05S giảm 172 đồng/lít, xuống còn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, xuống còn 17.814 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg, xuống còn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025 là: 77,482 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng, tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 0,914 USD/thùng, tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng, tương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tần, tương đương giảm 1,50%).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới hôm naytăng nhẹ do được hỗ trợ bởi các dấu hiệu nhu cầu mạnh mẽ tại Mỹ, cùng với sự bất định xung quanh nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,05 USD/thùng, tăng 0,34% (tương đương tăng 0,23 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 62,88 USD/thùng, tăng 0,24% (tương đương tăng 0,15 USD/thùng).

Nhà phân tích độc lập Gaurav Sharma nhận định: “Nếu các nỗ lực của Nhà Trắng thực sự dẫn tới việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời Nga dần quay trở lại cộng đồng quốc tế, thì đây sẽ là tín hiệu bất lợi cho thị trường dầu mỏ. Nhưng hiện tại, mức giá sàn cần chú ý của dầu Brent vẫn là 65 USD/thùng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ từ ngày 27/8, do nước này nhập khẩu dầu Nga, vốn chiếm gần 35% tổng lượng dầu nhập khẩu. Phía Đại sứ quán Nga tại New Delhi cho biết Moscow vẫn kỳ vọng tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp cảnh báo từ Mỹ.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 6 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 420,7 triệu thùng, trái với kỳ vọng giảm 1,8 triệu thùng trong khảo sát của Reuters./.