Ngày 22/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (22/8) đồng loạt giảm do nhu cầu lốp xe yếu và áp lực từ căng thẳng thương mại Mỹ. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,4% (210 Nhân dân tệ) về mức 14.650 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 0,2% (0,16 Baht) về mức 70,9 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,9% (3 Yên) về mức 321,2 Yên/kg.

Giá hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản chịu áp lực từ nhu cầu lốp xe suy yếu và lượng tồn kho tăng cao. Mặc dù mưa lớn kéo dài đã phần nào hỗ trợ giá nguyên liệu, song theo Everbright Futures, nhu cầu tiêu thụ lốp xe vẫn chậm lại trong khi lượng hàng tồn kho tiếp tục duy trì ở mức cao, theo Reuters.

Tại Malaysia, thị trường cao su cũng đóng cửa trong sắc đỏ, đi theo xu hướng của các sàn khu vực sau khi Mỹ công bố mở rộng danh mục áp thuế nhập khẩu .

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg./.