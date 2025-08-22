Chi trả bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, tạo dựng niềm tin khách hàng

(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ cơ quan quản lý về bảo hiểm cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, mức chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 41.470 tỷ đồng, tăng 7.990 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là con số mang nhiều ý nghĩa, không chỉ thể hiện năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm, mà còn là minh chứng cho sự cam kết đồng hành, chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, chính xác - yếu tố then chốt trong việc củng cố niềm tin của khách hàng, xây dựng uy tín và tạo thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trên thị trường.

Khách hàng dễ dàng nộp yêu cầu bảo hiểm trên các ứng dụng của doanh nghiệp bảo hiểm.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm hàng chục nghìn tỷ đồng

Đại diện Manulife Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm 2025, công ty đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Mới đây nhất, trong vụ tai nạn chìm tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long, hãng bảo hiểm này cũng đã nhanh chóng có quyết định chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình của 6 khách hàng không may mắn, góp phần đồng hành cùng gia đình khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Giữa tháng 8/2025, Manulife Việt Nam cũng đã hoàn thành chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền 3,12 tỷ đồng cho gia đình một khách hàng tại Đồng Xoài, Bình Phước. Cụ thể, bà N. (Đồng Xoài, Bình Phước) không may gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà. Vụ va chạm mạnh khiến bà N. không qua khỏi, chồng bà bị thương nặng. Dưới sự hỗ trợ từ Manulife và Techcombank, gia đình bà N. đã hoàn tất thủ tục yêu cầu quyền lợi bảo hiểm và được Manulife Việt Nam chấp thuận chi trả số tiền theo quyền lợi là 3,12 tỷ đồng, gồm 1,56 tỷ đồng của quyền lợi bảo hiểm tử vong và 1,56 tỷ đồng của quyền lợi bảo hiểm tai nạn.

Một tên tuổi khác là Dai-ichi Life Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 26.900 tỷ đồng trong gần 18 năm qua.

“Tính đến thời điểm hiện nay, sau 25 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 1 triệu trường hợp với số tiền hơn 15.500 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khoảng 100.000 trường hợp, với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng” - đại diện AIA chia sẻ.

Mới đây, AIA Việt Nam cũng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để chi trả quyền lợi bảo hiểm, với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, cho gia đình 2 khách hàng là nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long do giông lốc gây ra.

Theo đại diện Generali Việt Nam, chỉ trong nửa đầu năm 2025, Generali Việt Nam đã chi trả 436 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 130.000 trường hợp, tăng 89% so với cùng kỳ, cho thấy khả năng đảm bảo thực hiện cam kết chi trả quyền lợi tới khách hàng nhanh chóng và chính xác.

Báo cáo số liệu từ Hanwha Life Việt Nam cho thấy, công ty đã chi trả gần 459 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm trong năm 2024 (tăng 10% so với năm 2023) cho hơn 48.000 trường hợp. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục chi trả hơn 235 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gần 27.000 trường hợp trên toàn quốc.

Tiếp tục số hóa quy trình chi trả bảo hiểm

Nhằm đẩy nhanh việc chi trả quyền lợi bảo hiểm chính xác, minh bạch, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang từng bước số hóa quy trình xử lý bồi thường bảo hiểm, vì đây là khâu để gia tăng niềm tin của khách hàng, từ đó giúp khách hàng đồng hành xa hơn cùng doanh nghiệp bảo hiểm.

Điển hình như Prudential Việt Nam đã đưa công nghệ OCR thế hệ mới (nhận dạng ký tự quang học tích hợp AI tạo sinh) vào quy trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến. Công nghệ này giúp quy trình chi trả chỉ còn tính bằng phút, nhờ rút ngắn thời gian đưa ra quyết định chi trả, từ đó mang lại trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Đại diện Prudential Việt Nam nhấn mạnh, vai trò của bảo hiểm là tạo dựng niềm tin thông qua mọi điểm chạm như tư vấn, chăm sóc khách hàng hay chi trả bảo hiểm, từ đó mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng trên hành trình đồng hành cùng Prudential. Và việc ứng dụng công nghệ OCR thế hệ mới vào quy trình chi trả, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ, là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực trong việc nâng cao năng lực chi trả, gia tăng chất lượng dịch vụ của Prudential, từ đó tạo dựng và củng cố niềm tin với khách hàng.

Theo đại diện Generali Việt Nam, quy trình giải quyết quyền lợi của công ty ngày càng được tự động hóa nhờ hệ sinh thái số hóa đa dạng và toàn diện (gồm GenVita, Genova và Chatbot Như Ý), với 80% giao dịch được thực hiện trực tuyến. Khách hàng chỉ mất trung bình 2 phút để nộp hồ sơ, 30 phút để nhận phản hồi và 48 giờ để được chi trả sau khi hồ sơ được phê duyệt.

Nhờ sự đầu tư toàn diện này, Generali Việt Nam đã nhận được sự tin tưởng của gần 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 doanh nghiệp, đồng thời, mức độ hài lòng và gắn bó của khách hàng ngày càng được nâng cao, thể hiện qua chỉ số Net Promoter Score (NPS). Đa phần khách hàng đều chọn đánh giá hài lòng hoặc rất hài lòng về trải nghiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm khác như AIA Việt Nam đã ứng dụng AI trong thẩm định bồi thường, giúp việc thẩm định đảm bảo chính xác, nhanh chóng hay Dai-ichi Life với nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp bảo hiểm trực tuyến phù hợp chỉ với vài thao tác đơn giản…

Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, việc số hóa quy trình chi trả bồi thường và chi trả bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, chính xác không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành, giảm chi phí mà còn góp phần xây dựng niềm tin với khách hàng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường. Khách hàng được phục vụ nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn, từ đó yên tâm tham gia bảo hiểm lâu dài.