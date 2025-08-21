Ngày 21/8: Giá thép chạm đáy một tháng

Giá thép thanh trên Sàn giao dịch Thượng Hải chạm đáy một tháng trong phiên sáng 21/8 do Trung Quốc cắt giảm sản lượng và áp lực từ chính sách thương mại của Mỹ. Trong nước, sau phiên điều chỉnh tăng, hôm nay các chủng loại thép được doanh nghiệp đồng loạt ổn định.

Sáng 21/8, giá thép thanh trên Sàn Thượng Hải dừng tại mức 3.137 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 8h ngày 21/8, giá thép thanh đang giao dịch tại mốc 3.137 Nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 20/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải cũng giảm 0,39% (12 Nhân dân tệ) về mức 3.104 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 0,38% (3 nhân dân tệ) về mức 785 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,3 USD về mức 100,75 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai thép thanh tại Trung Quốc duy trì quanh mức thấp nhất trong vòng một tháng. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Bắc Kinh sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong giai đoạn cuối tháng 8, theo Reuters.

Cụ thể, tại thành phố Đường Sơn – trung tâm sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, các nhà máy sẽ giảm 30% sản lượng thiêu kết từ ngày 25/8 và cắt giảm 40% sản lượng lò cao từ ngày 31/8.

Ngoài yếu tố trong nước, giá thép còn chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách thương mại của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã mở rộng mức thuế 50% áp dụng đối với thép và nhôm nhập khẩu, bổ sung thêm hàng trăm mặt hàng mới kể từ ngày 18/8. Nhà Trắng đồng thời khẳng định sẽ sớm công bố thêm các biện pháp áp thuế mới, lần này nhắm trực tiếp vào thép và chip bán dẫn. Điều này đã tạo ra một tầng áp lực mới cho thị trường thép toàn cầu vốn đang thiếu ổn định.

Thị trường trong nước

Giá thép bình ổn ở các doanh nghiệp. Cụ thể, giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 13.300 đồng/kg; thép CB300 ở mức 12.990 đồng/kg. Ở doanh nghiệp thép Việt Ý, giá thép CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép D10 CB300 ở mức 12.880 đồng/kg.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp khác vẫn giữ giá bình ổn. Thép Việt Sing lần lượt ghi nhận CB240 và CB300 ở mức 13.130 đồng và 12.930 đồng/kg; thép Việt Đức chào giá 13050 và 12440 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.