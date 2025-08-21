(TBTCO) - Từ 15h00 chiều ngày 15/8, giá các loại xăng, dầu giảm theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.464 đồng/lít, tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.092 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diezen 0.05S không cao hơn 17.905 đồng/lít, giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.814 đồng/lít, giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.116 đồng/kg, giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Chiều 21/8, giá xăng tăng 110 đồng/lít - 208 đồng/lít. Ảnh minh họa

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ucraina thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ucraina giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng, tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng, tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng, tương đương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tấn, tương đương giảm 1,50%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).