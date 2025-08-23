(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội triển khai chính sách miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị, phục vụ nhân dân và du khách, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội, chính sách miễn phí này được áp dụng trong 4 ngày, từ 30/8 đến hết 02/9/2025, trên toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá cùng hai tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy).

Hành khách đi xe buýt và đường sắt đô thị trong thời gian trên vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá quy định nhưng không phải trả tiền. Đối với vé tháng, vé ưu tiên và thẻ miễn phí, hành khách tiếp tục xuất trình khi sử dụng dịch vụ như bình thường.

Việc triển khai chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách di chuyển tới các di tích lịch sử cách mạng, tham gia các hoạt động kỷ niệm, mà còn góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại và thân thiện.

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả.

Đồng thời, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách; theo dõi sản lượng hành khách, kịp thời điều chỉnh, tăng cường tần suất, chuyến lượt, thời gian hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao; có phương án kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số lượng vé miễn phí phục vụ thanh, quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định;

Giao Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp và tham mưu nguồn kinh phí trợ giá, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện bố trí, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định;

Giao các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ; UBND các phường, xã, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về phương án phân luồng, các điểm dừng, đỗ xe, phương án vận hành tuyến buýt và mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối tới các điểm du lịch, các sự kiện của Thủ đô để đông đảo người dân và du khách biết, tham gia.