Sáng sớm ngày 25/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.298 VND/USD USD. Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,73.

Đồng USD được dự báo là tiếp tục suy yếu khi nhiều yếu tố kinh tế và chính trị cùng gây áp lực. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.084 VND/USD - 26.512 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.130 - 26.520 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.130 VND 26.520 VND Vietinbank 25.970 VND 26.510 VND BIDV 26.220 VND 26.562 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.908 VND - 30.846 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.762 VND 31.331 VND Vietinbank 29.710 VND 31.420 VND BIDV 30.186 VND 31.398 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.96 VND 181.82 VND Vietinbank 172.96 VND 182.66 VND BIDV 174.63 VND 182.21 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 25/8 không đổi ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,73.

Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà phân tích ngoại hối cho rằng đồng bạc xanh sẽ tiếp tục mất giá, do Fed nhiều khả năng sớm hạ lãi suất, trong khi niềm tin vào tính độc lập và minh bạch của ngân hàng trung ương Mỹ đang bị thách thức.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole đã phát đi tín hiệu “dovish”, thừa nhận rủi ro gia tăng trên thị trường lao động và để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Diễn biến này ngay lập tức đẩy tỷ lệ cược về cắt giảm lãi suất lên gần 90%, khiến đồng USD chịu áp lực giảm. Khi Fed cắt giảm lãi suất, chênh lệch lợi suất so với các thị trường lớn khác thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD trong vai trò tài sản sinh lời.

Ngoài ra, môi trường chính trị trong nước cũng góp phần làm suy yếu vị thế của đồng USD. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai chỉ trích Fed và thậm chí sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động khiến giới đầu tư lo ngại về tính chính xác của dữ liệu kinh tế và sự độc lập của Fed. Đây là những yếu tố quan trọng từng củng cố niềm tin vào đồng USD như một đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Đồng EUR được kỳ vọng sẽ dần mạnh lên, điều này phản ánh sự chuyển dịch của giới đầu tư khỏi đồng USD sang các đồng tiền khác. Mặc dù gần đây một số vị thế bán khống USD đã được chốt lời khiến đà giảm có phần chậm lại, nhưng đồng USD khó có thể lấy lại vị thế mạnh mẽ trong ngắn hạn.

Trong tuần này, xu hướng chủ đạo của đồng USD được dự báo là tiếp tục suy yếu dần khi nhiều yếu tố kinh tế và chính trị cùng gây áp lực./.