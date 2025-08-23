Ngày 23/8: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh theo đà tăng của giá bạc thế giới. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) giữ nguyên mốc giá của phiên trước.

Sáng 23/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,865 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 23/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.449.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.494.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giá tăng của phiên giao dịch sáng 22/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.224.000 - 1.258.000 đồng/lượng, tăng 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 26.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 22/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 1.226.000 - 1.264.000 đồng/lượng, tăng 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 22/8.

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 10:12:50 sáng 23/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,865 USD/oune, tăng 0,735 USD/oune với phiên giao dịch sáng 22/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.024.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.030.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 16.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 17.000 đồng/oune ở chiều bán ra o với phiên giao dịch sáng 22/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 10:12:50 sáng 23/8//2025

Giá bạc đã bật tăng mạnh, từ mức thấp gần 37,60 USD/ounce lên lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 38,11 USD/ounce nhờ lực mua kỹ thuật xuất hiện. Theo chuyên gia James Hyerczyk, diễn biến này cho thấy bạc đang song hành cùng vàng, khi cả hai kim loại quý đều chịu tác động lớn từ biến động tiền tệ và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn thận trọng, khiến đà tăng của bạc chưa thực sự bền vững. Thị trường hiện chờ đợi hai sự kiện quan trọng có thể định hướng giá trong ngắn hạn: biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole.

Các nhà phân tích nhận định, nếu Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách, dòng tiền trú ẩn có thể chảy mạnh hơn vào bạc và vàng, tạo thêm động lực tăng giá. Ngược lại, một lập trường thận trọng từ Fed sẽ khiến xu hướng tăng bị kìm hãm. Trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ biến động mạnh, thị trường kim loại quý nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động rộng cho tới khi Fed phát đi thông điệp rõ ràng hơn về triển vọng chính sách.