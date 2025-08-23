Giá cao su biến động ra sao tháng cuối năm?

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, đơn hàng xuất khẩu cao su sang Trung Quốc có tăng nhưng chưa thực sự phục hồi. Đây là nguyên nhân khiến áp lực giảm giá ở khâu thu mua và khả năng cũng sẽ ảnh hưởng tới giá xuất khẩu trong thời gian tới.

Trung Quốc chiếm 70% tỷ trọng cao su xuất khẩu của Việt Nam

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 206.155 tấn, trị giá 334,6 triệu USD, tăng 43,3% về lượng và 39,5% về trị giá so với tháng trước, đồng thời tăng 11% về lượng và 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 7 tháng năm 2025, xuất khẩu cao su đạt 899.771 tấn, trị giá hơn 1,6 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng, nhưng tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Chủ yếu là do giá cao su xuất khẩu bình quân 7 tháng tăng 16,3%, đạt 1.803 USD/tấn.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khả quan hơn trong những tháng cuối năm. Ảnh: TL.

Trong đó, lực mua lớn đến từ thị trường Trung Quốc khi nước này nhập khẩu 637.114 tấn, trị giá 1,13 tỷ USD, tăng 3,2% về lượng và 22,7% về trị giá so với cùng kỳ. Với con số này, Trung Quốc chiếm tới 70% tỷ trọng cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Ngược lại, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường lớn thứ hai là Ấn Độ giảm mạnh 40,3%, xuống còn 44.317 tấn; tương tự Hàn Quốc giảm 10%, đạt 25.067 tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho rằng, với triển vọng tiêu thụ khởi sắc tại Trung Quốc, cùng tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu và giá cao su đang phục hồi, xuất khẩu cao su của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khả quan hơn trong những tháng cuối năm.

Còn theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đối với hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam, trong tháng 7 vừa qua đã phục hồi mạnh mẽ trở lại, nhờ nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu gia tăng tại thị trường chủ lực là Trung Quốc. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, trong tháng 7, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 634.000 tấn cao su thiên nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su Latex), tăng 3,4% so với mức 613.000 tấn của cùng kỳ năm 2024. Tính chung 7 tháng năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 4,7 triệu tấn cao su thiên nhiên và tổng hợp, tăng 20,8% so với mức 3,897 triệu tấn cùng kỳ năm 2024.

Dự báo giá cao su trong thời gian tới

Nhận định về giá cao su thời gian tới, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc MXV cho hay, thị trường cao su thế giới trong nửa đầu năm 2025 cho thấy xu hướng suy yếu khá rõ rệt. Sau nhịp tăng nhẹ hồi tháng 1, giá cao su quốc tế liên tục giảm mạnh trong suốt quý I và II. Đến tháng 7, thị trường ghi nhận một đợt phục hồi ngắn hạn nhờ kỳ vọng xoay quanh các đàm phán thuế quan với Mỹ, với mức áp 15% dành cho các trung tâm công nghiệp ô tô lớn như Châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tháng 9-10/2025 là tới giai đoạn cao điểm của mùa khai thác mủ tại các vùng trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực này chưa đủ bền vững bởi bức tranh cầu vẫn nhiều rủi ro như doanh số ô tô tại Mỹ và Châu Âu chỉ mới nhích nhẹ; trong khi Trung Quốc - thị trường chủ chốt lại dư thừa sản lượng, đặc biệt ở mảng xe điện với mức tăng sản xuất kỷ lục của các hãng lớn như BYD (+32%), Geely (+29,5%) hay BAIC (+25%).

“Trong bối cảnh nhu cầu cao su thiên nhiên tăng trưởng chậm, chính sách thuế của Mỹ còn phức tạp và lo ngại suy thoái toàn cầu gia tăng thì nhiều khả năng giá cao su thế giới sẽ tiếp tục đối mặt áp lực suy giảm trong thời gian tới thay vì tạo một đợt hồi phục bền vững” - ông Quang cho biết.

Tác động thuế đối ứng đến xuất khẩu cao su thiên nhiên không quá lớn Ông Dương Đức Quang cho rằng, tác động trực tiếp thuế đối ứng 20% của Mỹ từ tháng 8/2025 đối với Việt Nam đến xuất khẩu cao su thiên nhiên không quá lớn do thị phần xuất khẩu vào Mỹ nhỏ, nhưng rủi ro chính nằm ở các sản phẩm chế biến sâu như ngành da giày - lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỷ USD sang Mỹ. Do vậy, mức thuế mới 20% nhiều khả năng sẽ tạo ra áp lực lớn hơn ở khía cạnh gián tiếp, thông qua các ngành sử dụng cao su làm nguyên liệu đầu vào.

Theo ông Quang, thị trường cao su Việt Nam thời gian qua phản ánh khá sát xu hướng quốc tế. Tháng 7 vừa qua, giá thu mua mủ nước và mủ chén tại vườn giảm lần lượt 4,2% và 7,61% so với tháng trước; giá xuất khẩu bình quân FOB chỉ đạt 1.839 USD/tấn, thấp hơn 5,27% so với tháng 6 và nối dài đà giảm 4 tháng liên tiếp. Nguyên nhân chính là do tiêu thụ ở các nước nhập khẩu vẫn chậm, đơn hàng chưa có sự cải thiện rõ nét.

Với tình hình này, dự báo trong ngắn hạn, cả giá thu mua trong nước lẫn giá xuất khẩu cao su của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm, trừ khi có một cú hích lớn từ nhu cầu ô tô toàn cầu hoặc bước tiến rõ rệt trong đàm phán thương mại quốc tế.

Tháng 9 - 10/2025 là tới giai đoạn cao điểm của mùa khai thác mủ tại các vùng trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Điều này có thể khiến giá thu mua mủ nước và mủ chén tại vườn khó có động lực tăng, dự kiến tiếp tục giảm thêm 2-4% trong giai đoạn này.

Ông Quang dự báo, triển vọng cao su hiện nay vẫn nghiêng về rủi ro giảm giá. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị kịch bản thích ứng bằng cách đa dạng hóa thị trường, tăng cường sản xuất sản phẩm chế biến sâu và theo dõi sát diễn biến thuế quan Mỹ cũng như nhu cầu ô tô toàn cầu để có chiến lược bán hàng phù hợp.

Với các nhà đầu tư, trong ngắn hạn, chiến lược giao dịch phù hợp là ưu tiên bán theo xu hướng giảm, kết hợp linh hoạt chốt lời nhanh để tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật, đồng thời hạn chế rủi ro từ yếu tố chính sách và thông tin thay đổi nhanh và bất ngờ.