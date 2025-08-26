Ngày 26/8: Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (26/8) tăng khi giới giao dịch lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,73 USD/thùng, tăng 1,46%; giá dầu WTI ở mốc 64,72 USD/thùng, tăng 1,70%.

Giá dầu Brent hôm nay tăng mạnh 1,08 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 26/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 68,73 USD/thùng, tăng 1,46% (tương đương tăng 0,99 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,72 USD/thùng, tăng 1,70% (tương đương tăng 1,08 USD/thùng).

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Thị trường có phần lo ngại rằng các cuộc đàm phán hòa bình này không đi đến đâu cả. Thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ vượt cầu trong các tháng mùa thu, nhưng trong ngắn hạn, điều đó đang bị thách thức bởi nguy cơ gián đoạn địa chính trị”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga nếu trong vòng hai tuần tới không có tiến triển trong việc đạt được giải pháp hòa bình tại Ukraine. Ông cũng cho biết có thể áp thuế mạnh tay đối với Ấn Độ do nước này mua dầu từ Nga.

Cuối tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã đưa ra những nhượng bộ đáng kể hướng tới một thỏa thuận thương lượng nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi.

Một đám cháy khác tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga cũng do UAV Ukraine gây ra vẫn tiếp tục bùng phát đến ngày Chủ nhật, theo quyền Thống đốc khu vực cho biết. Nhà máy này chủ yếu bán nhiên liệu xuất khẩu, với công suất khoảng 5 triệu tấn dầu/năm, tương đương 100.000 thùng/ngày.

Làm dịu bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Nga là việc OPEC+ đảo ngược chuỗi cắt giảm sản lượng, bổ sung thêm hàng triệu thùng dầu ra thị trường, ông Hansen của Saxo Bank nhận định. Tám thành viên trong nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ dự kiến sẽ họp vào ngày 7/9 để phê duyệt đợt tăng sản lượng tiếp theo./.