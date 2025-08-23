Ngày 23/8: Giá lúa tăng nhẹ

Giá lúa trong nước tăng nhẹ vào phiên giao dịch cuối tuần, với mức tăng 100 đồng/kg, ngược lại giảm 50 đồng/kg với mặt hàng gạo. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua, tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá đã tăng từ 395 USD/tấn so với một tuần trước đó.

Sáng 23/8, giá lúa IR 50404 giá dao động quanh mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Thị trường trong nước

Cập nhật từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua, IR 50404 giá dao động quanh mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức giá 8.400 - 8.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa OM 5451 giá ở mức 8.200 - 8.400 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 8.500 - 8.700 đồng/kg; lúa OM 380 dao động từ 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, thị trường nếp ghi nhận giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Nếp IR 4625 (tươi) 7.500 - 7.650 đồng/kg giảm 50 - 100 đồng/kg so với ngày hôm qua. Nếp An Giang (tươi) 7.000 - 7.200 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Đối với mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện, giá tấm OM 5451 giữ ở mức 9.400 - 9.600 đồng/kg; giá cám khô giữ ở mức 7.150 - 7.250 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu xuống mức 11.500 - 11.600 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 xuống mức 13.550 - 13.650 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 20.000 đồng/kg; gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 20.000 - 21.000 đồng/kg; gạo Hương lài 20.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm ở mức 440 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 578 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 541 USD/tấn.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tuần này do nguồn cung trong nước sụt giảm.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 399 USD/tấn tính đến ngày 21/8, tăng từ 395 USD/tấn một tuần trước đó.

“Giá tăng do nguồn cung trong nước đang cạn kiệt,” một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Các thương nhân cho biết thêm rằng, những nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy mạnh sản xuất gạo thơm và gạo chất lượng cao trong những năm gần đây đã giúp bù đắp tác động từ kế hoạch ngừng nhập khẩu gạo của Philippines – quốc gia chủ yếu ưa chuộng gạo trắng thông thường.

Theo số liệu chính thức, Việt Nam đã xuất khẩu 364.624 tấn gạo trong nửa đầu tháng 8, nâng tổng lượng xuất khẩu tính từ đầu năm đến ngày 15/8 lên 5,88 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.