Ngày 28/8: Giá cà phê quay lại đà tăng, hồ tiêu đạt mốc 150.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay (28/8) quay trở lại mạch tăng. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 121.700 - 122.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng mạnh và đạt mốc quan trọng 150.000 đồng/kg. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng 200 USD/tấn.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 121.700 - 122.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.700 - 122.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, giao dịch ở mốc 122.000 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg ở mức giá 121.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 4.955 USD/tấn, tăng 1,41% (69 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,96% (92 USD/tấn), đạt 4.782 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,37% (5,25 US cent/pound) so với hôm qua, lên 389,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,04% (7,6 US cent/pound), lên 379,9 US cent/pound.

Giá tiêu tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh đạt mốc quan trọng 150.000 đồng/kg. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147.600 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.600 đồng/kg hiện ở mức 147.600 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2.000 đồng/kg hiện ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 148.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg ở mức 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục tăng nhờ vào một số yếu tố tích cực. Nguồn cung trong nước đã bắt đầu hạn chế do vụ thu hoạch sắp kết thúc, trong đó nhu cầu từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cũng tăng lên sau một thời gian trầm lắng. Bên cạnh đó, giá tiêu tại Ấn Độ và Brazil có dấu hiệu tăng nhẹ, kéo theo giá trong nước.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7.262 USD/tấn (giảm 0,48%); tiêu trắng Muntok giảm nhẹ qua đạt 10.093 USD/tấn (giảm 0,49%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng nhẹ ở mức 6.400 USD/tấn (tăng 1,56%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định hiện ở mức 9.600 USD/tấn; tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi đạt 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam tăng nhẹ đạt 9.150 USD/tấn (tăng 2,19%)./.