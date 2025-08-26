Ngày 26/8: Giá thép, quặng sắt đồng loạt bật tăng

Sau phiên lình xình đầu tuần, sáng nay, giá thép, quặng sắt đồng loạt bật tăng. Đặc biệt quặng sắt tăng tới 1,4% sau 1 phiên. Trong nước, giá thép vẫn được các doanh nghiệp vẫn duy trì ở mốc giá ổn định.

Sáng 26/8, giá thép, quặng sắt bật tăng mạnh. Ảnh minh họa

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 (giờ Việt Nam) ngày 26/8, giá thép thanh hiện vẫn đang duy trì ở mức 3.130 Nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 25/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,6% (19 Nhân dân tệ) lên mức 3.119 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tăng 1,4% (11 nhân dân tệ) lên mức 800 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Singapore-SGX tăng 2,7 USD lên mức 103,26 USD/tấn.

Động lực tăng giá đến từ việc Rio Tinto tạm ngừng khai thác dự án Simandou (Guinea) sau sự cố lao động, làm dấy lên lo ngại chậm tiến độ xuất khẩu tháng 11. Bên cạnh đó, nhu cầu quặng tại Trung Quốc vẫn ổn định, khi sản lượng gang bình quân tuần kết thúc ngày 21/8 đạt 2,41 triệu tấn, theo Mysteel. Ngoài ra, than cốc và than mỡ luyện cốc trên DCE cũng tăng 3 - 6%.

Thị trường trong nước

Giá thép bình ổn ở các doanh nghiệp. Cụ thể, tại thời điểm 08h30 ngày 26/8/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.