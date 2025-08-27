Ngày 27/8: Giá bạc dừng đà giảm
Sáng 27/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,673 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 27/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.487.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.533.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.225.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.259.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.264.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/8/2025

Loại bạc

Đơn vị

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.225.000

1.259.000

1.227.000

1.264.000

1 kg

32.667.000

33.565.000

32.719.000

33.716.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.233.000

1.267.000

1.234.000

1.272.000

1 kg

32.873.000

33.777.000

32.915.000

33.928.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/8/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.487.000

1.533.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

39.653.234

40.879.898

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:32:22 sáng 27/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,673 USD/oune, tăng 0,269 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Trước đó, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 38,69 USD/ounce; giảm 0,16 USD so với sáng 26/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.019.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.024.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 5.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 25/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:32:22 sáng 27/8/2025

Ngày 27/8: Giá bạc dừng đà giảm