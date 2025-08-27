Ngày 27/8: Giá bạc dừng đà giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới có xu hướng tăng trở lại. Trong nước, tại thời điểm hiện tại, bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) giữ nguyên mốc giá của phiên trước, các thương hiệu khác điều chỉnh giảm nhẹ.

Sáng 27/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,673 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 27/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.487.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.533.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.225.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.259.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.264.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.225.000 1.259.000 1.227.000 1.264.000 1 kg 32.667.000 33.565.000 32.719.000 33.716.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.233.000 1.267.000 1.234.000 1.272.000 1 kg 32.873.000 33.777.000 32.915.000 33.928.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.487.000 1.533.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.653.234 40.879.898

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:32:22 sáng 27/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,673 USD/oune, tăng 0,269 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 26/8.

Trước đó, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 38,69 USD/ounce; giảm 0,16 USD so với sáng 26/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.019.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.024.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 5.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 25/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:32:22 sáng 27/8/2025