Ngày 27/8: Giá bạc dừng đà giảm

|Sáng 27/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,673 USD/oune.
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 27/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.487.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.533.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên giao dịch sáng 26/8.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.225.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.259.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 26/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.264.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 26/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.225.000
|
1.259.000
|
1.227.000
|
1.264.000
|
|
1 kg
|
32.667.000
|
33.565.000
|
32.719.000
|
33.716.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.233.000
|
1.267.000
|
1.234.000
|
1.272.000
|
|
1 kg
|
32.873.000
|
33.777.000
|
32.915.000
|
33.928.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.487.000
|
1.533.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
39.653.234
|
40.879.898
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:32:22 sáng 27/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,673 USD/oune, tăng 0,269 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 26/8.
Trước đó, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 38,69 USD/ounce; giảm 0,16 USD so với sáng 26/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.019.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.024.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 5.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 25/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:32:22 sáng 27/8/2025