Ngày 27/8: Giá cao su thế giới trái chiều giữa sức ép thuế quan

Giá cao su thế giới hôm nay (27/8) tiếp tục biến động trái chiều. Bức tranh toàn cầu thêm phần ảm đạm khi Goodyear (Mỹ) nâng dự báo chi phí thuế quan lên 350 triệu USD, còn EU mở rộng điều tra chống bán phá giá lốp xe Trung Quốc, gia tăng sức ép lên triển vọng ngành cao su.

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục biến động trái chiều.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 1,2% (180 Nhân dân tệ) lên mức 14.850 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 0,4% (0,3 Baht) về 70,54 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,2% (0,7 Yên) lên mức 324,7 Yên/kg.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX kỳ giao tháng 9/2025 tăng 2.60 cent/kg, lên mức 172.50 cent/kg.

Tập đoàn lốp xe Goodyear (Mỹ) nâng mức ước tính thiệt hại thường niên từ các biện pháp thuế quan lên 350 triệu USD, cao hơn so với dự báo trước đó 300 triệu USD.

Tại châu Âu, tập đoàn có thể hưởng lợi từ cuộc điều tra chống bán phá giá của Liên minh châu Âu (EU) đối với lốp xe du lịch nhập khẩu từ Trung Quốc. EU dự kiến áp thuế tạm thời từ 41% - 104%, đồng thời đã bắt đầu đăng ký nhập khẩu từ cuối tháng 7, tạo cơ sở áp thuế hồi tố nếu cần. Động thái này khiến lượng lốp xe Trung Quốc dồn vào châu Âu tăng mạnh, gây sức ép lên thị trường nội địa trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, thị trường cao su thế giới vẫn ảm đạm, báo cáo tháng 8 của Hiệp hội Thương mại Cao su châu Âu (RTAE) cho thấy, giá TSR20 hầu như đi ngang, mức tăng nhẹ trong tháng 7 chủ yếu do biến động tỷ giá Euro/USD thay vì nhu cầu thực tế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.