Ngày 27/8: Giá thép và quặng sắt hạ nhiệt

Sau phiên bật tăng, sáng nay giá thép và quặng sắt đồng loạt giảm trở lại. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ở mốc ổn định. Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn giá thép khó phục hồi mạnh. Thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách thương mại quốc tế cùng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc.

Sáng 26/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.116 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 (giờ Việt Nam) ngày 26/8, giá thép thanh đang duy trì ở mức 3.116 Nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 26/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.099 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,6% (20 Nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 đi ngang mức 800 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,93 USD về mức 102,33 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm trong phiên giao dịch sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những đe dọa áp thuế mới đối với Trung Quốc, làm gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu nguyên liệu công nghiệp, theo Reuters.

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump rằng, Mỹ có thể áp thuế tới 200% nếu Trung Quốc không cung cấp nam châm, cùng lời nhắn vào các quốc gia áp thuế kỹ thuật số, đã khiến thị trường lo ngại một vòng xoáy căng thẳng thương mại mới có thể kìm hãm nhu cầu thép và các nguyên liệu liên quan.

Thực tế, giá quặng sắt đã sụt giảm mạnh trong năm qua do nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới, vốn đang chật vật với tình trạng giảm phát và niềm tin tiêu dùng thấp.

Thị trường trong nước

Giá thép tiếp tục bình ổn tại các doanh nghiệp. Cụ thể, giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 13.300 đồng/kg; thép CB300 ở mức 12.990 đồng/kg. Ở doanh nghiệp thép Việt Ý, giá thép CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép D10 CB300 ở mức 12.880 đồng/kg.

Tương tự, thép Việt Sing lần lượt ghi nhận CB240 và CB300 ở mức 13.130 đồng và 12.930 đồng/kg; thép Việt Đức chào giá 13050 và 12440 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn giá thép khó phục hồi mạnh. Thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách thương mại quốc tế cùng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc./.