Ngày 29/8: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh

|Sáng 29/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,085 USD/oune.
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.491.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.537.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/8.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.239.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.273.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 22.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 28/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, cùng xu hướng, giá bạc hiện ở mức 1.241.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.278.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 21.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 29/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.239.000
|
1.273.000
|
1.241.000
|
1.278.000
|
|
1 kg
|
33.041.000
|
33.939.000
|
33.093.000
|
34.090.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.247.000
|
1.281.000
|
1.248.000
|
1.286.000
|
|
1 kg
|
33.247.000
|
34.151.000
|
33.289.000
|
34.302.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.491.000
|
1.537.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
39.759.901
|
40.986.564
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:05 sáng 29/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,085 USD/oune, tăng 0,499 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 28/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.029.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.034.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 11.000 đồng/oune ở chiều mua vào bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:52:57 06:08:05 sáng 29/8/2025