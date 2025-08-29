Ngày 29/8: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh

Sau những phiên giảm và lình xình đi ngang, sáng nay giá bạc thế giới bật tăng trở lại. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng 22.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.491.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.537.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 22.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.239.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.273.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 22.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 28/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, cùng xu hướng, giá bạc hiện ở mức 1.241.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.278.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 21.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 29/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.239.000 1.273.000 1.241.000 1.278.000 1 kg 33.041.000 33.939.000 33.093.000 34.090.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.247.000 1.281.000 1.248.000 1.286.000 1 kg 33.247.000 34.151.000 33.289.000 34.302.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.491.000 1.537.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.759.901 40.986.564

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:05 sáng 29/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,085 USD/oune, tăng 0,499 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 28/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.029.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.034.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 11.000 đồng/oune ở chiều mua vào bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:52:57 06:08:05 sáng 29/8/2025