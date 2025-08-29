(TBTCO) - Trong năm học 2023 - 2024 có 732.285 sinh viên nước ngoài lựa chọn theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Vương quốc Anh, cao nhất trong số các quốc gia châu Âu. Theo lý giải của Tổ chức tư vấn giáo dục StudiesIn, sở dĩ nhiều sinh viên nước ngoài lựa chọn sang Anh học vì nước này không chỉ cung cấp môi trường giáo dục tốt, mà còn cả cơ hội làm việc thuận lợi cho các sinh viên quốc tế.

Vương quốc Anh vẫn là lựa chọn hàng đầu cho du học sinh đến châu Âu. Ảnh: The Guardian

Ông Tom Miessen - Giám đốc điều hành StudiesIn - cho rằng có nhiều yếu tố tác động đến quyết định của sinh viên quốc tế trong việc chọn trường theo học và môi trường làm việc. Ngoài nhìn vào thành tích học thuật xuất sắc của nhà trường và bảng xếp hạng quốc tế, các sinh viên quốc tế cũng nhìn cả vào mức học phí và chi phí sinh hoạt, sao cho vừa chọn được trường học tốt, vừa có chi phí hợp túi tiền. Bên cạnh đó, còn một điều nữa cũng được các sinh viên quốc tế đặc biệt quan tâm là chính sách đi làm ở nước sở tại trong thời gian đi học, như cơ hội làm việc bán thời gian, điều kiện làm việc, mức lương và thu nhập hằng tháng.

Qua phân tích 30 điểm đến học tập ở châu Âu tại hầu hết các quốc gia, thông thường các sinh viên đại học quốc tế chỉ có thể làm việc tối đa 20 giờ/tuần. Ở một nửa số quốc gia, mức lương thường là dưới 8 euro/giờ. Đáng chú ý là sự chênh lệch mức lương ở một số nước là khá lớn, dao động từ 3,32 euro/giờ ở Bulgaria đến 17-19 euro/giờ ở Iceland.

Cũng theo StudiesIn.com, dựa trên quy định về số giờ làm việc tối đa mỗi tuần và mức lương trung bình theo giờ, các sinh viên quốc tế ở Anh - nơi không yêu cầu giấy phép làm việc - có thể kiếm được tới 977 bảng Anh (khoảng 1.127 euro) mỗi tháng. Con số này tại Đức và Tây Ban Nha vào khoảng 1.111 euro.

Ngoài ra, một số khía cạnh khác như cơ hội việc làm và các chính sách nhập cư thuận lợi sau khi tốt nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng không kém, vì sinh viên mong muốn có sự chuyển tiếp liền mạch từ giáo dục sang việc làm.

Bên cạnh đó, sự tương thích về văn hóa và khả năng tiếp cận ngôn ngữ cũng mang tính quyết định trong bối cảnh phần đa sinh viên quốc tế muốn có môi trường học thuật bằng tiếng Anh và dễ hòa nhập.

Các yếu tố khác như vị trí địa lý không quá xa quê nhà, sự an toàn, chất lượng cuộc sống và các tiện ích xã hội... cũng tác động đến lựa chọn cuối cùng của các sinh viên quốc tế.

Theo nghiên cứu, sau Anh, quốc gia châu Âu thứ hai được nhiều sinh viên quốc tế theo học là tại Đức, với hơn 420.000 người. Tiếp theo là Pháp (276.000), Italy (106.000) và Tây Ban Nha (102.000)./.