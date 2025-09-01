(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, trong tháng 8/2025, cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Tích lũy từ ngày 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 65.101 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 11 ca tử vong.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2024 (53.913/6) số mắc cao hơn 20,8%, tử vong cao hơn 5 ca.

Để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, giữa tháng 8/2025, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn theo các văn bản Bộ Y tế đã hướng dẫn.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), đến thời điểm này, biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và tránh muỗi đốt.

Cả nước ghi nhận hơn 21.600 ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 8. Ảnh: TL.

Người dân cần đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài để tránh bị muỗi đốt, sử dụng các biện pháp xua muỗi như kem bôi, đèn hoặc vợt điện.

Quan trọng nhất là khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không nên tự điều trị tại nhà vì dễ bỏ lỡ thời điểm phát hiện dấu hiệu cảnh báo của bệnh.