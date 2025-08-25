Việt Nam hiện chưa có ca mắc bệnh Chikungunya

(TBTCO) - Trước thông tin Việt Nam ghi nhận trường hợp mắc bệnh Chikungunya đầu tiên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã bác bỏ tin này và khẳng định tính từ đầu năm 2025 đến nay chưa phát hiện ca mắc Chikungunya nào.

Cục Phòng bệnh đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh Chikungunya và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống.

Cục Phòng bệnh trước đó dẫn thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, bệnh Chikungunya được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952 tại Tanzania (thuộc khu vực Đông Phi).

Ngày 22/7/2025, WHO đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte. Các đợt bùng phát này hiện đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á, châu Âu.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã bác bỏ tin này và khẳng định tính từ đầu năm 2025 đến nay chưa phát hiện ca mắc Chikungunya nào. Ảnh: TL.

Ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho hay, các triệu chứng của Chikungunia xuất hiện từ 4 đến 8 ngày (dao động từ 2 đến 12 ngày) sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Hầu hết các triệu chứng thường tự khỏi trong vòng từ 2 - 7 ngày.

Bệnh có triệu chứng đặc trưng: sốt khởi phát đột ngột trên 38,5 độ C, kèm theo đau khớp/viêm khớp nặng. Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban. Đau khớp thường gây suy nhược và thường kéo dài vài ngày hoặc lâu hơn.

Nhóm bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn, bao gồm trẻ sơ sinh bị mắc bệnh khi sinh từ mẹ bị mắc bệnh hoặc bị mắc bệnh trong những tuần sau sinh, người lớn có bệnh lý nền. Khi đã khỏi bệnh, có khả năng miễn dịch với Chikungunya.

Hiện không có thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị bệnh Chikungunya. Việc điều trị chủ yếu nhằm giảm các triệu chứng, bao gồm thuốc giảm đau khớp và thuốc hạ sốt.

Cục Phòng bệnh dẫn thông tin của WHO cho biết, đối với bệnh Chikungunya, việc dự phòng tập trung cho vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng/bọ gậy, tránh muỗi đốt bằng ngủ màn, mặc quần áo dài, giám sát và xử lý triệt để các ổ dịch.

Điều trị bệnh Chikungunya tập trung hạ sốt và thuốc giảm đau, uống nhiều nước và nghỉ ngơi toàn thân./.