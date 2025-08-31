Ngày 31/8: Giá thép quay đầu giảm mạnh, quặng sắt giữ đà tăng

Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay (31/8) quay đầu giảm mạnh. Trong khi đó, giá quặng sắt giữ đà tăng trong suốt tuần qua nhờ nhu cầu ổn định từ Trung Quốc.

Giá thép hôm nay trên sàn giao dịch Thượng Hải quay đầu giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Trên Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên sàn Thượng Hải giảm 1,16% (36 Nhân dân tệ) về mức 3.057 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tăng 0,81% (6,5 Nhân dân tệ) lên mức 808 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn Singapore - SGX giảm 0,7 USD về mức 103,5 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng -1,4%, +2,4%, +2,9%.

Giá quặng sắt tương lai dao động trong biên độ hẹp trong phiên giao dịch ngày cuối tuần nhưng tăng tính theo tuần. Động lực chính đến từ nhu cầu ổn định tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới - cùng với lượng tồn kho tại cảng giảm dần.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 6h15 sáng nay, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định.

Giá thép tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.