Ngày 29/8: Giá hợp đồng quặng sắt tương lai chạm mức cao nhất trong 2 tuần

Sau những phiên liên tục giảm, sáng nay, cả giá thép và quặng sắt Trung Quốc đồng loạt tăng. Trong đó, giá hợp đồng quặng sắt tương lai đã chạm mức cao nhất trong 2 tuần qua. Thị trường trong nước, giá sắt thép xây dựng được các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mốc giá ổn định.

Sáng 29/8, giá thép thanh đang duy trì ở mức 3.108 nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 (giờ Việt Nam) ngày 29/8, giá thép thanh đang duy trì ở mức 3.108 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,36% (11 nhân dân tệ) lên mức 3.093 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tăng 0,56% (4,5 nhân dân tệ) lên mức 801,5 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,7 USD lên mức 104,2 USD/tấn.

Giá hợp đồng quặng sắt tương lai đã chạm mức cao nhất trong hai tuần qua, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Trung Quốc sẽ siết chặt sản lượng thép nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất, theo Reuters.

Theo một tài liệu chính thức được Reuters xem xét cùng với nguồn tin khác, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy việc cắt giảm sản lượng thép trong giai đoạn 2025–2026. Động thái này được đánh giá sẽ giúp cải thiện lợi nhuận của các nhà máy thép, từ đó tăng khả năng hấp thụ chi phí nguyên liệu thô ở mức cao.

Giá quặng sắt cũng được hỗ trợ bởi triển vọng nhu cầu cải thiện sau khi thành phố Đường Sơn – trung tâm sản xuất thép lớn của tỉnh Hà Bắc áp dụng biện pháp hạn chế sản xuất. Đây là yêu cầu nhằm giảm ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh trước lễ duyệt binh quân sự ngày 3/9 kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

“Sản lượng gang nóng nhiều khả năng sẽ tăng trở lại sau đợt kiểm soát này. Ngoài ra, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 cũng góp phần hỗ trợ giá quặng,” chuyên gia phân tích Tạ Khánh Vi của Shanghai Metals Market nhận định.

Trong khi đó, các nguyên liệu khác cho sản xuất thép biến động trái chiều: giá than luyện cốc tăng 0,9%, trong khi giá coke (DCJcv1) giảm 0,51%.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 08:30 sáng nay, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.

Thị trường được hỗ trợ bởi kế hoạch cắt giảm sản lượng của Trung Quốc trong giai đoạn 2025 – 2026. Động thái này vừa hạn chế dư thừa công suất, vừa giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận trước áp lực chi phí nguyên liệu. Tại Đường Sơn (Hà Bắc), nhiều nhà máy đã nhận yêu cầu giảm công suất để hạ ô nhiễm trước lễ duyệt binh 3/9.

Ngoài ra, kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 9 cũng gián tiếp tạo lực đỡ cho giá quặng sắt. Tuy vậy, ngành thép Trung Quốc vẫn đối diện dư cung và nhu cầu yếu. Chính phủ nước này dự kiến đóng cửa lò luyện cũ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiên tiến mở rộng.

Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng sản xuất tiếp tục suy giảm. Hiệp hội Thép Thế giới cho biết sản lượng tháng 7/2025 đạt 150,1 triệu tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 7 tháng, sản lượng giảm 1,9% xuống 1,08 tỷ tấn, trong đó khu vực CIS và Ukraine giảm gần 5%./.