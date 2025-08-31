Ngày 31/8: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do lo ngại nhu cầu suy yếu

Giá cao su thế giới hôm nay (31/8) đồng loạt giảm do lo ngại nguồn cung tăng lên và nhu cầu suy yếu theo mùa. Trong khi đó, giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục bình ổn.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm do lo ngại nguồn cung tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giảm 0,3% (45 Nhân dân tệ) về mức 14.870 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 0,3% (0,19 Baht) về mức 70,31 Baht/kg.

Trên sàn OSE - Nhật Bản, giá cao su giảm 0,5% (1,7 Yên) về mức 320 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản thay đổi tương ứng +1%, -1% và -1%.

Hợp đồng cao su tại Nhật Bản đã ghi nhận tuần mất giá thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh nguồn cung mở rộng và nhu cầu bước vào giai đoạn suy yếu theo mùa.

Thị trường cao su Malaysia cũng chốt phiên cuối tuần trong xu hướng giảm, phản ánh diễn biến đi xuống của các sàn khu vực, theo chia sẻ của một nhà giao dịch với Bernama.

Theo báo cáo của Hội đồng Cao su Malaysia (MRB), giá cao su tiêu chuẩn SMR 20 đã giảm 9,5 sen xuống còn 743,50 sen/kg, trong khi giá latex rời rạc giảm 3,0 sen xuống 569,50 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg./.