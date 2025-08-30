Ngày 30/8: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều, trong nước đi ngang

Giá cao su hôm nay (30/8) tại Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Thái Lan diễn biến trái chiều do tác động từ đồng USD mạnh lên, giá dầu kém tích cực và lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp đi ngang.

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Nhật Bản kỳ giao hàng tháng 9/2025 giảm nhẹ 1.50 Yên/kg (- 0,47%), hiện ở mức 320.20 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,33% (- 50 NDT/tấn), về mức 14.915 NDT/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 0,4% (- 0,28 Baht), về mức 70,73 Baht/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 9/2025 tăng 2.60 cent/kg, lên mức 174.50 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản và Malaysia đồng loạt giảm do chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, giá dầu kém tích cực và dữ liệu kinh tế Trung Quốc ảm đạm.

Đồng USD tăng 0,33% so với yên, lên 147,93 JPY/USD sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, khiến các tài sản định giá bằng yên kém hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, giá dầu thô gần như đi ngang sau nhịp giảm trước đó, do thị trường chờ đợi tác động từ việc Mỹ áp thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga. Diễn biến này ảnh hưởng tới cao su tự nhiên, vốn cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp từ dầu thô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.