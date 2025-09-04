Ngày 4/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (4/9) đồng loạt tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt và kỳ vọng nhu cầu từ ngành ô tô. Trong nước, các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ ổn định giá thu mua mủ cao su.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,91% (135 Nhân dân tệ) lên mức 15.025 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 0,1% (0,04 Baht) lên mức 69,83 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 2,2% (6,9 Yên) lên mức 319,9 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 10/2025 tăng 0.80 cent/kg, lên mức 175.10 cent/kg.

Giá cao su châu Á bật tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt và kỳ vọng nhu cầu từ ngành ô tô, theo Reuters.

Theo giới giao dịch, tâm lý thị trường được củng cố bởi triển vọng nhu cầu cao su thiên nhiên năm 2025 tích cực từ Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Thiên nhiên, bất chấp lo ngại về thiếu hụt nguồn cung do mùa mưa và kỳ vọng Trung Quốc tung thêm gói kích thích kinh tế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 -395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.