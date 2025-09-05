Thị trường chứng khoán tháng 8 tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bứt phá trong tháng 8/2025 khi các chỉ số chính tăng mạnh, thanh khoản cải thiện rõ nét và giá trị vốn hóa trên HOSE ghi nhận mức tăng vượt trội.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8/2025, thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về điểm số, thanh khoản lẫn quy mô thị trường.

Chỉ số VN-Index chốt phiên ở mức 1.682,21 điểm, trong khi VNAllshare đạt 1.831,62 điểm và VN30 đạt 1.865,38 điểm. So với tháng trước, ba chỉ số chủ chốt này đều duy trì đà tăng ấn tượng với mức tăng lần lượt là 11,96%, 14,76% và 15,49%. Tình hình lạc quan cũng lan tỏa đến hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật là nhóm tài chính với chỉ số VNFIN tăng 21,94%, tiếp theo là nhóm bất động sản (VNREAL) tăng 16,26% và nhóm hàng tiêu dùng (VNCOND) tăng 8,43%.

Thanh khoản trên thị trường tiếp tục cải thiện rõ rệt. Khối lượng giao dịch bình quân của cổ phiếu đạt hơn 1.756 triệu đơn vị/ngày, với giá trị bình quân hơn 49.556 tỷ đồng/ngày, tăng tương ứng 23,44% về khối lượng và 41,62% về giá trị so với tháng 7/2025. Đối với thị trường chứng quyền có bảo đảm (CW), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 80,4 triệu CW/ngày, giá trị giao dịch trung bình đạt 194,19 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 14,28% và 86,32%.

Trong khi đó, hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ ETF có sự điều chỉnh nhẹ về khối lượng khi giảm 2,48% so với tháng trước, xuống còn 3,89 triệu chứng chỉ/ngày, tuy nhiên giá trị giao dịch vẫn ghi nhận tăng 9,38%, đạt bình quân 119,91 tỷ đồng/ngày. Giao dịch của khối ngoại trong tháng 8/2025 cũng diễn ra sôi động với tổng giá trị đạt hơn 211.472 tỷ đồng, chiếm 10,16% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng với tổng giá trị hơn 40.559 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2025, quy mô niêm yết trên HOSE tiếp tục được mở rộng với tổng cộng 671 mã chứng khoán đang giao dịch. Trong đó gồm 391 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 17 mã chứng chỉ quỹ ETF và 259 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 186,88 tỷ đơn vị.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE ghi nhận hơn 7,27 triệu tỷ đồng, tăng 12,19% so với tháng trước, tương đương 63,19% GDP năm 2024 và chiếm tới 94,68% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết trên toàn thị trường.

Tháng 8/2025 cũng ghi nhận hoạt động niêm yết mới khi cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư bất động sản Taseco, với mã chứng khoán TAL, chính thức được đưa vào giao dịch trên HOSE.

Về mặt cấu trúc thị trường, tính đến cuối tháng 8/2025, HOSE có tổng cộng 52 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó có 7 doanh nghiệp có vốn hóa vượt mốc 10 tỷ USD./.