(TBTCO) - Sau thời gian dài và nhiều lần đấu giá thất bại thì gần đây, nhiều "ông lớn" trong lĩnh vực địa ốc như Son Kim Land, Sunshine Group, Bcons… muốn tham gia đấu giá mua 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản đã gửi văn bản bày tỏ mong muốn tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Trong đó, bao gồm liên danh Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land), Tập đoàn Sunshine – Công ty cổ phần Đầu tư DIA và Công ty cổ phần Địa ốc Bcons (Bcons Land)….

Các căn hộ này thuộc Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, hoàn thành từ năm 2015. Khu nhà tọa lạc gần trục Mai Chí Thọ - cửa ngõ phía đông TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, thành phố rà soát lại nhu cầu và quyết định chỉ giữ lại 2.924 căn để bố trí tái định cư, đồng thời cho phép đưa 3.790/5.626 căn còn lại ra bán đấu giá nhằm thu hồi vốn Nhà nước.

Trong những năm qua, 3.790 căn hộ này đã ít nhất 4 lần được đưa ra đấu giá nhưng đều thất bại. Nguyên nhân được cho là giá khởi điểm quá cao trong khi chất lượng căn hộ chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Lần đầu TP. Hồ Chí Minh đưa số căn hộ trên ra đấu giá vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Lần thứ hai vào tháng 2/2018 giá nâng lên hơn 9.100 tỷ đồng; lần ba vào tháng 6/2021 là 9.900 tỷ đồng (chia làm hai gói); và lần thứ tư vào năm 2023, nhưng tất cả đều không thành công.

Để tháo gỡ tình trạng kéo dài, cuối tháng 8 vừa qua, TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án đấu giá mới. Theo đó, thay vì đấu giá toàn bộ một lần, 3.790 căn hộ sẽ được chia thành hai khối: khối R1, R2, R3 với 2.220 căn và khối R4, R5 với 1.570 căn. Chính việc chia nhỏ đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm.

Điều này lý giải vì sao cả những ông lớn trong phân khúc cao cấp như Sơn Kim Land, lẫn các doanh nghiệp chuyên làm nhà ở giá thấp như Bcons Land quyết định tham gia.

Cụm 3.790 căn hộ thuộc các lô R1 đến R5 đã hoàn thành từ năm 2015. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến nay vẫn bị bỏ hoang. Hàng loạt hạng mục trong khu nhà này đã xuống cấp theo thời gian.

Khu tái định cư Thủ Thiêm được xây trên đất “vàng”, quy mô tổng thể bao gồm 12.500 căn hộ, xây dựng từ năm 2013 và cơ bản hoàn thành vào năm 2015. Ảnh: Hoàng Dương

Đây là dự án tái định cư được TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phải trở thành kiểu mẫu. Ảnh: Hoàng Dương

Trong khi nhiều người dân không có nhà để ở, phải tạm trú trong những căn nhà chật chội thì hàng nghìn căn hộ tái định cư tại đây bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí rất lớn. Ảnh: Hoàng Dương

Các tuyến đường dẫn vào dự án thưa thớt bóng người. Ảnh: Hoàng Dương

Dự án thực hiện nhằm phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện một số ít căn hộ được bàn giao cho người dân, phần lớn là bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Dương

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Khu tái định cư Bình Khánh từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Dương

Lối vào bên trong các căn hộ này được rào chắn lại. Ảnh: Hoàng Dương

Ảnh 5: Nhiều bức tường tại đây bị vẽ bậy, gây mất mỹ quan. Ảnh: Hoàng Dương

Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã lâu không được bảo trì, dây cáp điện, cáp viễn thông "đánh võng" tại một số nơi trong khu vực này. Ảnh: Hoàng Dương

Nhiều căn hộ ở khu tái định cư còn ngổn ngang đồ đạc, rác thải sau thời gian sử dụng để chống dịch. Ảnh: Hoàng Dương