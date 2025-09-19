Đợt IPO của TCBS thu hút lượng đăng ký mua gấp 2,5 lần chào bán

(TBTCO) - Hơn 26.000 nhà đầu tư tham gia đợt IPO của TCBS, trong đó có nhiều quỹ ngoại lớn với tổng giá trị gần 500 triệu USD, tạo sức hút mạnh mẽ trước khi cổ phiếu dự kiến niêm yết trong tháng 10.

Ngày 18/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Đợt chào bán này đã khép lại với kết quả nổi bật, khi lượng cổ phiếu đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu đơn vị, cao gấp 2,5 lần so với số lượng chào bán. Trên cơ sở đó, TCBS công bố tỷ lệ phân bổ (prorata) ở mức 40,188%.

Công ty đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu vượt 41.000 tỷ đồng, chưa tính lợi nhuận để lại của quý III. Sức hút của thương vụ không chỉ đến từ vị thế dẫn đầu của TCBS trên thị trường chứng khoán trong nước, mà còn nhờ sự tham gia mạnh mẽ của khối ngoại.

Ảnh minh hoạ.

Trong hơn 26.000 nhà đầu tư tham gia, có 78 tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm nhiều định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế danh tiếng, với tổng giá trị đăng ký mua gần 500 triệu USD, chiếm khoảng 48% lượng đăng ký. Đáng chú ý, 90% số đơn đăng ký được thực hiện trực tuyến qua tính năng iPO trên nền tảng TCInvest, cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động huy động vốn.

Thành công của TCBS trong đợt IPO góp phần củng cố kỳ vọng tích cực về thanh khoản và định giá cổ phiếu khi niêm yết, dự kiến trong quý IV/2025. Sau khi báo cáo kết quả phát hành, công ty sẽ tiến hành hoàn trả tiền thừa cho nhà đầu tư, xác nhận sở hữu cổ phần và hoàn tất thủ tục niêm yết. Theo kế hoạch, cổ phiếu TCBS sẽ chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán ngay trong tháng 10.

Đáng chú ý, tiến trình niêm yết của TCBS còn hưởng lợi từ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP mới ban hành, quy định rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận và nới điều kiện tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài. Những thay đổi này được đánh giá sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ hơn, đồng thời nâng cao sức hút và thanh khoản của cổ phiếu TCBS ngay sau khi niêm yết.