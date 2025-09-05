Sáng sớm ngày 5/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 98,29.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 VND/USD - 26.460 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.160 - 26.510 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.160 VND 26.510 VND Vietinbank 26.040 VND 26.510 VND BIDV 26.190 VND 26.510 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.962 VND - 30.906 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.957 VND 31.536 VND Vietinbank 29.879 VND 31.589 VND BIDV 30.325 VND 31.517 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.74 VND 182.65 VND Vietinbank 173.78 VND 183.48 VND BIDV 174.88 VND 182.33 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 5/09/2025 không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.814 - 26.914 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,29, tăng 0,15%.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm giữa một tuần nhiều biến động, khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm then chốt, sau khi loạt số liệu cho thấy tín hiệu suy yếu trên thị trường lao động, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 này.

Trong các cặp tiền chủ chốt, đồng USD tăng 0,33% lên 148,585 so với đồng Yên Nhật; tăng 0,22% lên 0,80615 so với Franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,13% xuống còn 1,16455 USD.

Theo nhóm phân tích của Goldman Sachs do Karen Fishman dẫn đầu, đồng USD có xu hướng mạnh lên trên diện rộng nếu báo cáo việc làm hằng tháng vượt kỳ vọng, nhưng sẽ suy yếu nếu kết quả kém hơn dự báo.

Trên thị trường ngoại hối, đồng Bảng Anh giảm 0,12% xuống 1,34310 USD sau khi tăng trong phiên liền trước. Đồng Đô la Canada mất 0,25% so với đồng USD, giao dịch ở mức 1,3827 CAD/USD. Trong khi đó, Đô la Úc giảm 0,44% xuống 0,6514 USD./.